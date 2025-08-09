Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Con cambios en la zaga! La alineación de Universitario vs. Sport Boys en el Monumental
Aprovechando que Cusco FC descansa y Sporting Cristal todavía juega mañana, Universitario buscará vencer a Sport Boys y tomar la punta del Torneo Clausura. Repasa la posible alineación que pararán los cremas en el Estadio Monumental.
Universitario recibe a Sport Boys en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)
Luego de su último triunfo por 2-0 sobre Alianza Universidad, Universitario de Deportes quiere seguir escalando en la tabla de posiciones del Torneo Clausura –aprovechando que Cusco FC descansa y Sporting Cristal recién juega mañana– y afirmarse como líder del acumulado. En ese sentido, los cremas están obligados a vencer a Sport Boys en el Estadio Monumental, cuando se enfrenten este sábado 9 de agosto desde las 6:30 p.m. Más allá del favoritismo de los cremas, los rosados esperan hacer lo suyo y complicarles la tarea. Así pues, Jorge Fossati no se guardará nada y saldrá con sus mejores piezas, con una variante interesante en la zona defensiva: Ánderson Santamaría por Aldo Corzo. En esta galería repasaremos la posible alineación de los cremas.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.