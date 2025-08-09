Universitario recibe a Sport Boys en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)
  • Universitario recibe a Sport Boys en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)
  • Miguel Vargas. (Foto: Universitario)
  • Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)
  • Williams Riveros. (Foto: Liga 1)
  • Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)
  • Andy Polo. (Foto: Universitario)
  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
  • Rodrigo Ureña. (Foto: Universitario)
  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
  • César Inga. (Foto: Universitario)
  • José Rivera. (Foto: Liga 1)
  • Alex Valera. (Foto: Getty Images)
Luego de su último triunfo por 2-0 sobre Alianza Universidad, quiere seguir escalando en la tabla de posiciones del –aprovechando que Cusco FC descansa y Sporting Cristal recién juega mañana– y afirmarse como líder del acumulado. En ese sentido, los cremas están obligados a vencer a en el Estadio Monumental, cuando se enfrenten este sábado 9 de agosto desde las 6:30 p.m. Más allá del favoritismo de los cremas, los rosados esperan hacer lo suyo y complicarles la tarea. Así pues, Jorge Fossati no se guardará nada y saldrá con sus mejores piezas, con una variante interesante en la zona defensiva: Ánderson Santamaría por Aldo Corzo. En esta galería repasaremos la posible alineación de los cremas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

