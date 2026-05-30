Héctor Cúper alista su mejor alineación para enfrentar a Sport Huancayo. (Foto: Getty Images)
Héctor Cúper alista su mejor alineación para enfrentar a Sport Huancayo. (Foto: Getty Images)
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Héctor Cúper alista su mejor alineación para enfrentar a Sport Huancayo. (Foto: Getty Images)

  • Héctor Cúper alista su mejor alineación para enfrentar a Sport Huancayo. (Foto: Getty Images)
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    Héctor Cúper alista su mejor alineación para enfrentar a Sport Huancayo. (Foto: Getty Images)

  • Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)

  • Caín Fara. (Foto: Getty Images)
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    Caín Fara. (Foto: Getty Images)

  • Ánderson Santamaría. (Foto: Getty Images)
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    Ánderson Santamaría. (Foto: Getty Images)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)
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    Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Getty Images)
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    Martín Pérez Guedes. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
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    Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)

  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
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    José Carabalí. (Foto: Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
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    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • Lisandro Alzugaray. (Foto: Getty Images)
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    Lisandro Alzugaray. (Foto: Getty Images)

  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
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    Alex Valera. (Foto: Universitario)

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Después de quedar fuera de todo torneo internacional al igualar sin goles con Tolima, deberá enfocarse únicamente en la Liga 1 recuperar terreno en la segunda parte de la temporada. Si bien Alianza Lima se llegó el , la ‘U’ tendrá la oportunidad de reivindicarse en el Clausura para así soñar con meterse en la pelea por el título nacional y que el objetivo del tetracampeonato siga vigente. Así pues, antes de un breve receso del campeonato local, los cremas buscarán cerrar la primera parte del año con una victoria en casa ante , cuando lo reciba este sábado 30 de mayo por la jornada 17 del Apertura. Con las ausencias confirmadas de Horacio Calcaterra, Héctor Fértoli y José Rivera, Héctor Cúper saldrá con su mejor alineación. Revisa la posible alineación de los merengues ante el ‘Rojo Matador’.

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