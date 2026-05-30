Después de quedar fuera de todo torneo internacional al igualar sin goles con Tolima, Universitario de Deportes deberá enfocarse únicamente en la Liga 1 recuperar terreno en la segunda parte de la temporada. Si bien Alianza Lima se llegó el Torneo Apertura, la ‘U’ tendrá la oportunidad de reivindicarse en el Clausura para así soñar con meterse en la pelea por el título nacional y que el objetivo del tetracampeonato siga vigente. Así pues, antes de un breve receso del campeonato local, los cremas buscarán cerrar la primera parte del año con una victoria en casa ante Sport Huancayo, cuando lo reciba este sábado 30 de mayo por la jornada 17 del Apertura. Con las ausencias confirmadas de Horacio Calcaterra, Héctor Fértoli y José Rivera, Héctor Cúper saldrá con su mejor alineación. Revisa la posible alineación de los merengues ante el ‘Rojo Matador’.