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Fabián Bustos aplicará cambios: la posible alineación de Universitario vs. Sport Huancayo
Universitario visita a Sport Huancayo por la ida de las semifinales de la Liga 1 2026, a disputarse hoy domingo desde las 3:00 p.m. en el Estadio IPD de Huancayo, solo con hinchada local. Los cremas no podrán contar con Gianluca Lapadula para este encuentro, por lo que Fabián Bustos se vio en la necesidad de hacer algunas variantes en materia ofensiva. En la parte defensiva, el entrenador argentino no tendrá disponible a César Inga como carrilero izquierdo por una molestia física originada durante esta semana. Así pues, buscando que no se replique el 4-1 que sufrieron hace una semana, los merengues saldrán con lo mejor que tienen para volver a Lima con un resultado que les permita cerrar la llave en casa con más tranquilidad. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de la ‘U’.