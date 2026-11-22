Universitario de Deportes visita a Sport Huancayo en la ‘Incontrastable’, en el compromiso correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este encuentro será más clave, pues definirá los cruces de las semifinales de los play-offs por el título nacional. Los cremas no dependen de sí mismos, pues además de estar obligados a ganar, necesitan que Sporting Cristal no le gane a Cienciano en el encuentro que se disputará en simultáneo en el Estadio Alberto Gallardo. Al ‘Rojo Matador’, entre tanto, le sirve un triunfo para ganar el segundo certamen de la temporada y meterse a las ‘semis’, donde se volvería a cruzar con la ’U’. Con varias bajas en el camino, Fabián Bustos se ha visto en la obligación de reestructurar la alineación titular que parará esta tarde en el Estadio IPD de Huancayo. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de los merengues ante el conjunto huancaíno.