Universitario vs. Universidad de Chile se enfrentan este sábado 24 de enero, en el compromiso correspondiente a una nueva edición de la ‘Noche Crema’, evento donde el elenco estudiantil hará la presentación oficial de su plantel para esta la temporada 2026. Con el tetracampeonato como objetivo principal, la ‘U’ quiere seguir dominando en la Liga 1 y así conseguir un hito histórico en el fútbol peruano, además de dar un salto de calidad a nivel internacional y volver a repetir –o superar– lo hecho en la pasada Copa Libertadores, donde llegaron hasta los octavos de final. Con Javier Rabanal en el banquillo tras la salida de Jorge Fossati, los merengues están muy ilusionados. Ojo: el entrenador español mantendrá el 3-5-2 como base, con la posibilidad de variar a un 3-4-3. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los de Ate para enfrentar al cuadro chileno.