Universitario recibe a la U. de Chile por la 'Noche Crema 2026'. (Foto: Universitario)
Universitario recibe a la U. de Chile por la 'Noche Crema 2026'. (Foto: Universitario)
depor

Universitario recibe a la U. de Chile por la 'Noche Crema 2026'. (Foto: Universitario)

  • Universitario recibe a la U. de Chile por la 'Noche Crema 2026'. (Foto: Universitario)
    1 / 12

    Universitario recibe a la U. de Chile por la 'Noche Crema 2026'. (Foto: Universitario)

  • Diego Romero. (Foto: Banfield)
    2 / 12

    Diego Romero. (Foto: Banfield)

  • Aldo Corzo. (Foto: Getty Images)
    3 / 12

    Aldo Corzo. (Foto: Getty Images)

  • Ánderson Santamaría. (Foto: Universitario)
    4 / 12

    Ánderson Santamaría. (Foto: Universitario)

  • Caín Fara. (Foto: Universitario)
    5 / 12

    Caín Fara. (Foto: Universitario)

  • Hugo Ancajima marcó el tercer GOL de Universitario de Deportes (Universitario)
    6 / 12

    Hugo Ancajima marcó el tercer GOL de Universitario de Deportes (Universitario)

  • Horacio Calcaterra. (Foto: Universitario)
    7 / 12

    Horacio Calcaterra. (Foto: Universitario)

  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
    8 / 12

    Jesús Castillo. (Foto: Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
    9 / 12

    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
    10 / 12

    José Carabalí. (Foto: Universitario)

  • Edison Flores. (Foto: GEC)
    11 / 12

    Edison Flores. (Foto: GEC)

  • Alex Valera. (Foto: GEC)
    12 / 12

    Alex Valera. (Foto: GEC)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

vs. se enfrentan este sábado 24 de enero, en el compromiso correspondiente a una nueva edición de la , evento donde el elenco estudiantil hará la presentación oficial de su plantel para esta la temporada 2026. Con el tetracampeonato como objetivo principal, la ‘U’ quiere seguir dominando en la Liga 1 y así conseguir un hito histórico en el fútbol peruano, además de dar un salto de calidad a nivel internacional y volver a repetir –o superar– lo hecho en la pasada Copa Libertadores, donde llegaron hasta los octavos de final. Con en el banquillo tras la salida de Jorge Fossati, los merengues están muy ilusionados. Ojo: el entrenador español mantendrá el 3-5-2 como base, con la posibilidad de variar a un 3-4-3. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los de Ate para enfrentar al cuadro chileno.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS