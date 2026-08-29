Universitario se enfrentará a UTC por la Fecha 7 del Torneo Clausura. | Foto: Universitario de Deportes
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  • Universitario se enfrentará a UTC por la Fecha 7 del Torneo Clausura. | Foto: Universitario de Deportes
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    Universitario se enfrentará a UTC por la Fecha 7 del Torneo Clausura. | Foto: Universitario de Deportes

  • Diego Romero. (Foto: Universitario)
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    Diego Romero. (Foto: Universitario)

  • Caín Fara. (Foto: Getty Images)
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    Caín Fara. (Foto: Getty Images)

  • Williams Riveros. (Foto: Universitsario)
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    Williams Riveros. (Foto: Universitsario)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)
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    Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

  • Juan Manuel Requena. (Foto: Getty Images)
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    Juan Manuel Requena. (Foto: Getty Images)

  • Adrián Quiroz. (Foto: Universitario)
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    Adrián Quiroz. (Foto: Universitario)

  • Piero Quispe. Foto: Universitario
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    Piero Quispe. Foto: Universitario

  • Andy Polo. (Foto: Universitario)
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    Andy Polo. (Foto: Universitario)

  • César Inga. (Foto: Getty Images)
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    César Inga. (Foto: Getty Images)

  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
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    Alex Valera. (Foto: Universitario)

  • Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)
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    Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)

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visita este sábado 29 de agosto a , en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del . El equipo de Héctor Cúper llega a este partido tras vencer de manera contundente por 3-0 a Los Chankas en el Estadio Monumental y acumula una racha de tres partidos sin conocer de derrota. Los ‘merengues’ deberán salir en busca de los tres puntos para poder seguir disputando la punta del torneo que hoy, comparte con Deportivo Garcilaso. Con el regreso de Piero Quispe y habiendo sumado ya algunos minutos que estarían convenciendo al estratega, el equipo crema alistaría la gran sorpresa de alinearlo desde el comienzo. UTC, por su parte, llega con la imperiosa necesidad de sumar puntos pues está muy relegado en el último lugar del acumulado, lo que los obligaría a descender en la próxima temporada. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los cremas para esta noche.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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