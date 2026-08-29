Universitario visita este sábado 29 de agosto a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. El equipo de Héctor Cúper llega a este partido tras vencer de manera contundente por 3-0 a Los Chankas en el Estadio Monumental y acumula una racha de tres partidos sin conocer de derrota. Los ‘merengues’ deberán salir en busca de los tres puntos para poder seguir disputando la punta del torneo que hoy, comparte con Deportivo Garcilaso. Con el regreso de Piero Quispe y habiendo sumado ya algunos minutos que estarían convenciendo al estratega, el equipo crema alistaría la gran sorpresa de alinearlo desde el comienzo. UTC, por su parte, llega con la imperiosa necesidad de sumar puntos pues está muy relegado en el último lugar del acumulado, lo que los obligaría a descender en la próxima temporada. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los cremas para esta noche.