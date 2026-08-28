Universitario vs. UTC se enfrentan este sábado 29 de agosto, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Héroes de San Ramón. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Universitario de Deportes viene de dos victorias consecutivas, la primera de ellas en el mismo Héroes de San Ramón ante FC Cajamarca. El cuadro crema viene en racha y espera sumar nuevamente de a tres para mantenerse en el primer lugar del Torneo Clausura, donde está igualado en estos momentos con Deportivo Garcilaso.

Héctor Cúper, DT del cuadro crema, ya le encontró la mano al equipo y se mantuvo en el sistema que fue clave para lograr el tricampeonato: 3-5-2, esta vez con Gianluca Lapadula y Alex Valera desde el arranque y con Adrián Quiroz ganándose un lugar en el mediocampo.

Por otro lado, UTC atraviesa un momento complicado pues apenas suma dos puntos en seis fechas. No ha ganado en lo que va del Torneo Clausura y viene de ser eliminado en la tanda de penales en la Copa de la Liga. Además, cayó en casa ante Comerciantes Unidos en su último partido en el Héroes de San Ramón.

De hecho, es uno de los candidatos a perder la categoría pues, además de que le quitaron 10 puntos por deudas, se quedó con 10 unidades y está a 11 del penúltimo en la tabla, precisamente FC Cajamarca, el otro equipo de la Liga 1 que compite en la ciudad.

Universitario viene de golear 3-0 a Los Chankas. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

¿A qué hora juegan Universitario vs. UTC?

Universitario vs. UTC se enfrentan este sábado 29 agosto por la fecha 5 del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón, está programado para las 3:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Universitario vs. UTC?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. UTC, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el Perú, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de L1 Max. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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