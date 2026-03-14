Universitario recibe a UTC en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)
Universitario recibe a UTC en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)
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Universitario recibe a UTC en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)

  • Universitario recibe a UTC en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)
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    Universitario recibe a UTC en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)

  • Diego Romero. (Foto: Universitario)
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    Diego Romero. (Foto: Universitario)

  • Caín Fara. (Foto: Universitario)
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    Caín Fara. (Foto: Universitario)

  • Williams Riveros. (Foto: Universitario)
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    Williams Riveros. (Foto: Universitario)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)
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    Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Getty Images)
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    Martín Pérez Guedes. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
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    Jesús Castillo. (Foto: Universitario)

  • Miguel Silveira. (Foto: Universitario)
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    Miguel Silveira. (Foto: Universitario)

  • César Inga. (Foto: Getty Images)
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    César Inga. (Foto: Getty Images)

  • Lisandro Alzugaray. (Foto: Universitario)
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    Lisandro Alzugaray. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
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    Alex Valera. (Foto: Universitario)

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Luego de perder por 3-1 ante Los Chankas en Andahuaylas, no tiene margen de error en casa y está obligado a vencer a este sábado 14 de febrero (8:30 p.m.), en el compromiso correspondiente a la séptima jornada del . Los cremas no quieren dejar más puntos en el camino en la Liga 1, considerando que en la fecha 9 enfrentarán a Alianza Lima en el Estadio Monumental, por lo que necesitan reducir al máximo los cinco puntos que los separan en la tabla de posiciones. Sin Javier Rabanal en el banquillo ni Jairo Concha en la convocatoria, ambos sancionados por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol –cuatro y dos fechas, respectivamente–, la ‘U’ saldrá con sus mejores armas para doblegar al ‘Gavilán del Norte’ ante su gente.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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