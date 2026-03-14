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Una variante clave en el medio: la alineación de Universitario vs. UTC en el Monumental
Luego de perder por 3-1 ante Los Chankas en Andahuaylas, Universitario de Deportes no tiene margen de error en casa y está obligado a vencer a UTC este sábado 14 de febrero (8:30 p.m.), en el compromiso correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura 2026. Los cremas no quieren dejar más puntos en el camino en la Liga 1, considerando que en la fecha 9 enfrentarán a Alianza Lima en el Estadio Monumental, por lo que necesitan reducir al máximo los cinco puntos que los separan en la tabla de posiciones. Sin Javier Rabanal en el banquillo ni Jairo Concha en la convocatoria, ambos sancionados por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol –cuatro y dos fechas, respectivamente–, la ‘U’ saldrá con sus mejores armas para doblegar al ‘Gavilán del Norte’ ante su gente.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.