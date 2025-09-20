Universitario visita a UTC por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Universitario)
Universitario visita a UTC por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Universitario)
Universitario visita a UTC por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Universitario)

  • Universitario visita a UTC por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Universitario)
  • Sebastián Britos. (Foto: Universitario)
  • Aldo Corzo. (Foto: Getty Images)
  • Williams Riveros. (Foto: Getty Images)
  • Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)
  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
  • Jairo Concha. (Foto: GEC)
  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
  • Edison Flores. (Foto: Universitario)
  • Alex Valera. (Foto: GEC)
visita a en el Estadio Mansiche, en el encuentro válido por la fecha 10 del . Con el último triunfo de Cusco FC sobre Ayacucho FC (1-0), los cremas perdieron la punta del campeonato y hoy solo les sirve ganar para recuperar el liderato. La lucha el segundo certamen de la temporada se pone cada vez más ‘picante’ y los cremas lo saben perfectamente, por lo que esta noche no se guardarán nada frente al ‘Gavilán del Norte’. ¿Andy Polo volverá a la titularidad? En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los dirigidos por Jorge Fossati.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

