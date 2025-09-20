Descentralizado 

Universitario vs. UTC EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis

Universitario vs. UTC juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:00 p.m. en el Estadio Mansiche. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (L1 Play).

Universitario y UTC se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)
Un detalle no menor es que Andy Polo y José Rivera volvieron a la convocatoria en Universitario, luego de no haber sido considerados la semana pasada contra Melgar. Ambos se recuperaron de sus molestias físicas y están a disposición de Jorge Fossati, quien tomará la decisión de cuántos minutos darles.

Hay que recordar que los cremas descansaron en la novena jornada, por lo que recién volverán a la acción tras no tener actividad a mitad de semana. Con el triunfo de Cusco FC sobre Ayacucho FC, la ‘U’ perdió la punta del Clausura y necesita ganar en Trujillo para mantenerse en la pelea por el campeonato.

Universitario llega a este partido luego de vencer por 2-1 a Melgar, en el compromiso válido por la pasada fecha 8 del Torneo Clausura. Pese a que el ‘Dominó’ comenzó ganando con el tanto de Jhonny Vidales, los cremas lo dieron vuelta con las anotaciones de Jairo Concha y Williams Riveros.

¿A qué hora juegan Universitario vs. UTC?

Universitario vs. UTC está programado para este sábado 20 de septiembre desde las 7:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; y en España a las 2:00 a.m. del domingo 21.

¿En qué canales ver Universitario vs. UTC?

Universitario vs. UTC se disputará en el Estadio Mansiche, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en tele. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

El Estadio Mansiche será el escenario principal del partido entre Universitario y UTC.

El partido entre Universitairo y UTC es válido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Universitario y UTC.

