Universitario vs. UTC EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis
Universitario vs. UTC juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:00 p.m. en el Estadio Mansiche. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (L1 Play).
Un detalle no menor es que Andy Polo y José Rivera volvieron a la convocatoria en Universitario, luego de no haber sido considerados la semana pasada contra Melgar. Ambos se recuperaron de sus molestias físicas y están a disposición de Jorge Fossati, quien tomará la decisión de cuántos minutos darles.