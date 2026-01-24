Alianza Lima recibe al Inter Miami por la 'Noche Blanquiazul 2026'. (Foto: Alianza Lima / Getty Images)
Alianza Lima recibe al Inter Miami por la 'Noche Blanquiazul 2026'. (Foto: Alianza Lima / Getty Images)
depor

Alianza Lima recibe al Inter Miami por la 'Noche Blanquiazul 2026'. (Foto: Alianza Lima / Getty Images)

  • Alianza Lima recibe al Inter Miami por la 'Noche Blanquiazul 2026'. (Foto: Alianza Lima / Getty Images)
    1 / 23

    Alianza Lima recibe al Inter Miami por la 'Noche Blanquiazul 2026'. (Foto: Alianza Lima / Getty Images)

  • Guillermo Viscarra. (Foto: Alianza Lima)
    2 / 23

    Guillermo Viscarra. (Foto: Alianza Lima)

  • Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)
    3 / 23

    Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)

  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
    4 / 23

    Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)

  • Antoni Mateo. (Foto: Alianza Lima)
    5 / 23

    Antoni Mateo. (Foto: Alianza Lima)

  • Cristian Carbajal. (Foto: Alianza Lima)
    6 / 23

    Cristian Carbajal. (Foto: Alianza Lima)

  • Jesús Castillo. (Foto: Alianza Lima)
    7 / 23

    Jesús Castillo. (Foto: Alianza Lima)

  • Gianfranco Chávez. (Foto: Alianza Lima)
    8 / 23

    Gianfranco Chávez. (Foto: Alianza Lima)

  • Jairo Vélez. (Foto: Alianza Lima)
    9 / 23

    Jairo Vélez. (Foto: Alianza Lima)

  • Alan Cantero. (Foto: Alianza Lima)
    10 / 23

    Alan Cantero. (Foto: Alianza Lima)

  • Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)
    11 / 23

    Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)

  • Paolo Guerrero. (Foto: Serie Río de La Plata)
    12 / 23

    Paolo Guerrero. (Foto: Serie Río de La Plata)

  • Matías Marín. (Foto: Getty Images)
    13 / 23

    Matías Marín. (Foto: Getty Images)

  • Facundo Mura. (Foto: Getty Images)
    14 / 23

    Facundo Mura. (Foto: Getty Images)

  • Maximiliano Falcón. (Foto: Getty Images)
    15 / 23

    Maximiliano Falcón. (Foto: Getty Images)

  • Noha Allen. (Foto: Getty Images)
    16 / 23

    Noha Allen. (Foto: Getty Images)

  • Sergio Reguilón. (Foto: Getty Images)
    17 / 23

    Sergio Reguilón. (Foto: Getty Images)

  • Rodrigo De Paul. (Foto: Getty Images)
    18 / 23

    Rodrigo De Paul. (Foto: Getty Images)

  • Yannick Bright. (Foto: Getty Images)
    19 / 23

    Yannick Bright. (Foto: Getty Images)

  • David Ayala. (Foto: Getty Images)
    20 / 23

    David Ayala. (Foto: Getty Images)

  • Mateo Silvetti. (Foto: Getty Images)
    21 / 23

    Mateo Silvetti. (Foto: Getty Images)

  • Lionel Messi. (Foto: Getty Images)
    22 / 23

    Lionel Messi. (Foto: Getty Images)

  • Luis Suárez. (Foto: Getty Images)
    23 / 23

    Luis Suárez. (Foto: Getty Images)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

Este sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva, vs. se verán las caras en una edición más de la , evento donde el conjunto de La Victoria hará su presentación oficial pensando en el inicio de la pretemporada 2026, luego de haber tenido una gira de partidos en Montevideo. En una semana convulsa tras la separación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes fueron denunciados por abuso sexual por una ciudadana estadounidense, el cuadro íntimo ha pensado en todo menos en fútbol. Sin embargo, el amistoso ya estaba pactado y deberá hacer uso de su amplio plantel para presentar una oncena titular que esté a la altura del último campeón de la MLS, que tendrá a Lionel Messi como máxima figura en la ofensiva. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS