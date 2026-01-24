Este sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima vs. Inter Miami se verán las caras en una edición más de la ‘Noche Blanquiazul’, evento donde el conjunto de La Victoria hará su presentación oficial pensando en el inicio de la pretemporada 2026, luego de haber tenido una gira de partidos en Montevideo. En una semana convulsa tras la separación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes fueron denunciados por abuso sexual por una ciudadana estadounidense, el cuadro íntimo ha pensado en todo menos en fútbol. Sin embargo, el amistoso ya estaba pactado y Pablo Guede deberá hacer uso de su amplio plantel para presentar una oncena titular que esté a la altura del último campeón de la MLS, que tendrá a Lionel Messi como máxima figura en la ofensiva. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos.