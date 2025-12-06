Alianza Lima recibe a Sporting Cristal por la vuelta de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 2025. (Foto: Getty Images)
  • Alianza Lima recibe a Sporting Cristal por la vuelta de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 2025. (Foto: Getty Images)
  • Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
  • Marco Huamán. (Foto: Liga 1)
  • Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)
  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
  • Miguel Trauco. (Foto: Getty Images)
  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
  • Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
  • Alan Cantero. (Foto: Getty Images)
  • Kevin Quevedo. (Foto: Alianza Lima)
  • Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
  • Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)
  • Diego Enríquez. (Foto: Sporting Cristal)
  • Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)
  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
  • Nicolás Pasquini. (Foto: Sporting Cristal)
  • Ian Wisdom. (Foto: Getty Images)
  • Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)
  • Martín Távara. (Foto: Getty Images)
  • Santiago González. (Foto: Getty Images)
  • Maxloren Castro. (Foto: Liga 1)
  • Felipe Vizeu. (Foto: Ubaldo Villalobos)
recibe a en el Estadio Alejandro Villanueva, en la semifinal de vuelta de los play-offs de la , donde el ganador enfrentará a Cusco FC en la gran final. Recordemos que el vencedor de todas estas llaves se llevará el cupo de Perú 2 y clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, por lo que más allá de que el campeón de la temporada fue Universitario de Deportes, hay mucho en juego en estos encuentros definitorios –estar en la fase de grupos de la Copa Libertadores supone ganar 3 millones de dólares como incentivo económico de la CONMEBOL, además de la taquilla por los tres partidos en casa–. La ida en el Nacional quedó 1-1, por lo que los blanquiazules parten con relativa ventaja al estar jugando en casa. En la siguiente galería repasaremos las alineaciones de ambos equipos para este partidazo.

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

