Alianza Lima recibe a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva, en la semifinal de vuelta de los play-offs de la Liga 1 2025, donde el ganador enfrentará a Cusco FC en la gran final. Recordemos que el vencedor de todas estas llaves se llevará el cupo de Perú 2 y clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, por lo que más allá de que el campeón de la temporada fue Universitario de Deportes, hay mucho en juego en estos encuentros definitorios –estar en la fase de grupos de la Copa Libertadores supone ganar 3 millones de dólares como incentivo económico de la CONMEBOL, además de la taquilla por los tres partidos en casa–. La ida en el Nacional quedó 1-1, por lo que los blanquiazules parten con relativa ventaja al estar jugando en casa. En la siguiente galería repasaremos las alineaciones de ambos equipos para este partidazo.