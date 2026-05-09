Alianza Lima recibe a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva, por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Alianza Lima / Getty Images)
Alianza Lima recibe a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva, por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Alianza Lima / Getty Images)
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Alianza Lima recibe a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva, por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Alianza Lima / Getty Images)

  • Alianza Lima recibe a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva, por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Alianza Lima / Getty Images)
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    Alianza Lima recibe a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva, por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Alianza Lima / Getty Images)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
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    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
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    Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)

  • Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)
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    Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)

  • Cristian Carbajal. (Foto: Alianza Lima)
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    Cristian Carbajal. (Foto: Alianza Lima)

  • Gaspar Gentile. (Foto: Getty Images)
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    Gaspar Gentile. (Foto: Getty Images)

  • Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
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    Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
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    Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)
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    Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)

  • Paolo Guerrero. (Foto: Getty Images)
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    Paolo Guerrero. (Foto: Getty Images)

  • Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)
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    Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)

  • Leandro Sosa. (Fotos: Mario Zapata N. / GEC)
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    Leandro Sosa. (Fotos: Mario Zapata N. / GEC)

  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
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    Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)

  • Cristiano da Silva. (Foto: Sporting Cristal)
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    Cristiano da Silva. (Foto: Sporting Cristal)

  • Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)
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    Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)

  • Martín Távara. (Foto: Getty Images)
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    Martín Távara. (Foto: Getty Images)

  • Gustavo Cazonatti. (Foto: Sporting Cristal)
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    Gustavo Cazonatti. (Foto: Sporting Cristal)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Gabriel Santana. (Foto: Sporting Cristal)
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    Gabriel Santana. (Foto: Sporting Cristal)

  • Irven Ávila. (Foto: Sporting Cristal)
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    Irven Ávila. (Foto: Sporting Cristal)

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vs. alistan sus alineaciones para hoy en el Estadio Alejandro Villanueva, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del T. Los íntimos llegan en un mejor presente y buscarán hacer respetar su localía en Matute, frente a un cuadro rimense que no la está pasando nada bien en la Liga 1 y llega con desgaste acumulado por la cantidad de encuentros disputados durante el último mes, a raíz de su participación en la Copa Libertadores. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos. Pablo Guede no podrá contar con Luis Advíncula por acumulación de tarjetas amarillas ni con Alan Cantero por lesión. Zé Ricardo, por su parte, tampoco podrá usar a Santiago González quien quedó descartado de último momento por lesión.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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