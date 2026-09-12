Alianza Lima vs. Universitario juegan por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Getty Images)
Alianza Lima vs. Universitario juegan por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Getty Images)
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Alianza Lima vs. Universitario juegan por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Getty Images)

  • Alianza Lima vs. Universitario juegan por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Getty Images)
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    Alianza Lima vs. Universitario juegan por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Getty Images)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)

  • Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)
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    Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)
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    Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)

  • Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)
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    Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
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    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
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    Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)

  • Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
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    Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Alan Cantero. (Foto: Alianza Lima)
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    Alan Cantero. (Foto: Alianza Lima)

  • Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)
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    Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)

  • Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
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    Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)

  • Diego Romero. (Foto: Universitario)
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    Diego Romero. (Foto: Universitario)

  • Caín Fara. (Foto: Getty Images)
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    Caín Fara. (Foto: Getty Images)

  • Williams Riveros. (Foto: Universitario)
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    Williams Riveros. (Foto: Universitario)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)
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    Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Adrián Quiroz. (Foto: Universitario)
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    Adrián Quiroz. (Foto: Universitario)

  • Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)
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    Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
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    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • César Inga. (Foto: Universitario)
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    César Inga. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
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    Alex Valera. (Foto: Universitario)

  • Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)
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    Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)

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vs. se enfrentan este sábado 12 de septiembre en una edición más del clásico del fútbol peruano, en el compromiso correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la . Independientemente de cómo llega cada uno, este tipo de partidos no siempre respeta la actualidad de los contrincantes y todo puede suceder, más si consideramos que está en juego el segundo certamen de la temporada. En ese sentido, ambos entrenadores pondrán lo mejor que tienen en el gramado del Estadio Alejandro Villanueva para quedarse con los tres puntos. Se nos viene un gran duelo de pizarras entre Pablo Guede y Héctor Cúper. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos conjuntos en el coloso de La Victoria.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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