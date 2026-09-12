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¡De poder a poder! Las alineaciones del Alianza Lima vs. Universitario, por el clásico del Clausura
Alianza Lima vs. Universitario de Deportes se enfrentan este sábado 12 de septiembre en una edición más del clásico del fútbol peruano, en el compromiso correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Independientemente de cómo llega cada uno, este tipo de partidos no siempre respeta la actualidad de los contrincantes y todo puede suceder, más si consideramos que está en juego el segundo certamen de la temporada. En ese sentido, ambos entrenadores pondrán lo mejor que tienen en el gramado del Estadio Alejandro Villanueva para quedarse con los tres puntos. Se nos viene un gran duelo de pizarras entre Pablo Guede y Héctor Cúper. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos conjuntos en el coloso de La Victoria.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.