Sporting Cristal vs. Alianza Lima se ven las caras hoy desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, en el compromiso correspondiente a la ida de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 2025. El ganador de esta llave enfrentará a Cusco FC a partidos de ida y vuelta, donde el vencedor se hará acreedor del cupo de Perú 2 en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. No es un premio menor, y tanto rimenses como blanquiazules lo tienen clarísimo. Al jugar en casa, los dirigidos por Paulo Autuori buscarán sacar una ventaja importante para ir a la vuelta con más chances de pasar a la final, donde los íntimos cerrarán en el Estadio Alejandro Villanueva. ¿Quién ganará el duelo de pizarras? ¿Néstor Gorosito tiene preparada alguna sorpresa? En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos para este clásico.