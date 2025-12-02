Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan por los play-offs de la Liga 1 2025. (Foto: Sporting Cristal / Liga 1)


  • Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan por los play-offs de la Liga 1 2025. (Foto: Sporting Cristal / Liga 1)
  • Diego Enríquez. (Foto: Sporting Cristal)
  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
  • Luis Abram. (Foto: Getty Images)
  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
  • Ian Wisdom. (Foto: Getty Images)
  • Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)
  • Martín Távara. (Foto: Getty Images)
  • Santiago González. (Foto: Sporting Cristal)
  • Yoshimar Yotún. (Foto: Sporting Cristal)
  • Maxloren Castro. (Foto: Liga 1)
  • Felipe Vizeu. (Foto: Ubaldo Villalobos)
  • Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
  • Guillermo Enrique. (Foto: Getty Images)
  • Gianfranco Chávez. (Foto: Alianza Lima)
  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
  • Miguel Trauco. (Foto: Getty Images)
  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
  • Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
  • Pablo Ceppelini. (Foto: Getty Images)
  • Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
  • Alan Cantero. (Foto: Getty Images)
  • Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)
vs. se ven las caras hoy desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, en el compromiso correspondiente a la ida de la semifinal de los play-offs de la . El ganador de esta llave enfrentará a Cusco FC a partidos de ida y vuelta, donde el vencedor se hará acreedor del cupo de Perú 2 en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. No es un premio menor, y tanto rimenses como blanquiazules lo tienen clarísimo. Al jugar en casa, los dirigidos por Paulo Autuori buscarán sacar una ventaja importante para ir a la vuelta con más chances de pasar a la final, donde los íntimos cerrarán en el Estadio Alejandro Villanueva. ¿Quién ganará el duelo de pizarras? ¿Néstor Gorosito tiene preparada alguna sorpresa? En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos para este clásico.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

