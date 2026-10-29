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¡Duelo de pizarras! Las alineaciones del Sporting Cristal vs. Alianza Lima en el Gallardo
Sporting Cristal recibe a Alianza Lima este jueves 29 de octubre desde las 3:30 p.m., en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Los rimenses tienen la obligación de ganar en el Estadio Alberto Gallardo si quieren seguir en la pelea por el segundo certamen de la temporada, sobre todo después de la dura derrota por 3-1 que sufrieron en el Inca Garcilaso de la Vega a manos de Cusco FC. Los íntimos, por su parte, afrontan este encuentro después de una sufrida victoria por 1-0 sobre el CD Moquegua y buscarán volver a La Victoria con los tres puntos para seguir soñando con el título nacional sin la necesidad de llegar a los play-offs. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de Roberto Mosquera y Pablo Guede para este importante duelo.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.