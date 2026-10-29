Roberto Mosquera y Pablo Guede tendrán un duelo aparte en el partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Foto: ITEA Sports / Alianza Lima)
Roberto Mosquera y Pablo Guede tendrán un duelo aparte en el partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Foto: ITEA Sports / Alianza Lima)
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Roberto Mosquera y Pablo Guede tendrán un duelo aparte en el partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Foto: ITEA Sports / Alianza Lima)

  • Roberto Mosquera y Pablo Guede tendrán un duelo aparte en el partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Foto: ITEA Sports / Alianza Lima)
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    Roberto Mosquera y Pablo Guede tendrán un duelo aparte en el partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Foto: ITEA Sports / Alianza Lima)

  • Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)
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    Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)

  • Leandro Sosa. (Fotos: GEC)
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    Leandro Sosa. (Fotos: GEC)

  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
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    Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)

  • Cristiano da Silva. (Foto: Sporting Cristal)
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    Cristiano da Silva. (Foto: Sporting Cristal)

  • Agustín Álvarez Wallace. (Foto: Sporting Cristal)
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    Agustín Álvarez Wallace. (Foto: Sporting Cristal)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Santiago González. (Foto: Sporting Cristal)
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    Santiago González. (Foto: Sporting Cristal)

  • Maxloren Castro. (Foto: Sporting Cristal)
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    Maxloren Castro. (Foto: Sporting Cristal)

  • Luis Iberico. (Foto: Sporting Cristal)
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    Luis Iberico. (Foto: Sporting Cristal)

  • Michael Hoyos. (Foto: Sporting Cristal)
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    Michael Hoyos. (Foto: Sporting Cristal)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)

  • Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)
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    Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
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    Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)

  • Jonathan García. (Foto: Alianza Lima)
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    Jonathan García. (Foto: Alianza Lima)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
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    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)
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    Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
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    Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)

  • Kevin Quevedo. (Foto: GEC)
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    Kevin Quevedo. (Foto: GEC)

  • Eryc Castillo. (Foto: ITEA Sports)
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    Eryc Castillo. (Foto: ITEA Sports)

  • Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)
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    Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)

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recibe a este jueves 29 de octubre desde las 3:30 p.m., en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del . Los rimenses tienen la obligación de ganar en el Estadio Alberto Gallardo si quieren seguir en la pelea por el segundo certamen de la temporada, sobre todo después de la dura derrota por 3-1 que sufrieron en el Inca Garcilaso de la Vega a manos de Cusco FC. Los íntimos, por su parte, afrontan este encuentro después de una sufrida victoria por 1-0 sobre el CD Moquegua y buscarán volver a La Victoria con los tres puntos para seguir soñando con el título nacional sin la necesidad de llegar a los play-offs. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de Roberto Mosquera y Pablo Guede para este importante duelo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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