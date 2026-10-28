En el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal vs. Alianza Lima se enfrentarán por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, pactado para este jueves 29 de octubre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, cómo llegan a este partido, a qué hora comienza y en qué canales se podrá ver la transmisión.

Sporting Cristal afrontará este encuentro después de haber perdido por 3-1 a manos de Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, un resultado que provocó que perdieran la punta del campeonato en una etapa decisiva. Tras esto, los bajopontinos están obligados a vencer a los íntimos si no quieren quedar relegados entre los que pelean por el título.

Hay que recordar que la última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por el Torneo Apertura de este año, dejándonos como resultado un disputado 1-1 en Matute. Los celestes estuvieron cerca de quedarse con la victoria gracias al tanto de Gustavo Cazonatti, sin embargo, Esteban Pavez decretó la igualdad en los minutos finales.

Sporting Cristal buscará recuperarse ante Alianza Lima de su última derrota ante Cusco FC. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

Alianza Lima, por su parte, llega a este partido luego de vencer por 1-0 al CD Moquegua, en el duelo válido por la fecha 13 del Torneo Clausura. Pese a que fue un partido complicado por el trámite propuesto por el conjunto local, los íntimos lograron imponerse gracias al solitario tanto de Alan Cantero, quien ganó por arriba y puso el único gol de la tarde con un cabezazo.

En la previa del encuentro frente a los rimenses, algunos futbolistas de Alianza Lima tomaron la palabra. Uno de ellos fue Jairo Vélez, quien afirmó que no hay ningún favorito claro para salir airoso del Estadio Alberto Gallardo y aseguró que una derrota puede complicarle a los dos en la disputa por el campeonato.

“Felizmente pudimos sacar los tres puntos y ahora se viene un partido complicado ante un gran rival como es Sporting Cristal. Un resultado negativo con Sporting Cristal no juega en contra a los dos, pero es parte del fútbol y el que haga mejor las cosas se llevará la victoria”, apuntó.

Federico Girotti, posiblemente titular contra los dirigidos por Roberto Mosquera, también dejó en claro que Sporting Cristal no será un rival sencillo de vencer, más jugando en su casa y con el apoyo de su hinchada. “Ante Cristal será un partido difícil, pero vamos con todo a buscar los tres puntos”, comentó.

Sporting Cristal y Alianza Lima empataron por 1-1 cuando se enfrentaron por última vez. (Foto: ITEA Sports)

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Para ver la transmisión del compromiso entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima, el público fanático del fútbol peruano deberá conectarse a la señal de Liga 1 MAX, señal disponible mediante operadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. También podrán seguir el encuentro por streaming mediante las plataformas autorizadas.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Según la programación de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, el encuentro entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima está pactado para las 3:30 p.m. (hora peruana). En Colombia y Ecuador comenzará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela será a las 4:30 p.m. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil arrancará a las 5:30 p.m.

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