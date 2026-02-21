Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Partidazo en el Gallardo! Las alineaciones del Sporting Cristal vs. Universitario por la Liga 1 2026
Sporting Cristal vs. Universitario protagonizarán el encuentro más atractivo de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, este sábado 21 de febrero desde las 4:00 p.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Los rimenses llegan con el desgaste de mitad de semana tras empatar por 2-2 con 2 de Mayo, en el duelo válido por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores. La ‘U’, por su parte, venció por 2-1 a Cienciano en su último duelo por el campeonato local y buscará imponerse de visitante para trepar en la tabla de posiciones. ¡Nos espera un verdadero partidazo! En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos. Ojo: Javier Rabanal no consideró a Sekou Gassama dentro de su convocatoria. ¿Quién ganará?
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.