Sporting Cristal recibe a Universitario en el Estadio Alberto Gallardo. (Foto: Sporting Cristal / Universitario de Deportes)
  • Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)
  • Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)
  • Miguel Araujo. (Foto: Sporting Cristal)
  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
  • Cristiano da Silva. (Foto: Getty Images)
  • Martín Távara. (Foto: Getty Images)
  • Gustavo Cazonatti. (Foto: Sporting Cristal)
  • Ian Wisdom. (Foto: Sporting Cristal)
  • Santiago González. (Foto: Getty Images)
  • Luis Iberico. (Foto: Sporting Cristal)
  • Felipe Vizeu. (Foto: Sporting Cristal)
  • Diego Romero. (Foto: Banfield)
  • Caín Fara. (Foto: Universitario)
  • Williams Riveros. (Foto: Getty Images)
  • César Inga. (Foto: Universitario)
  • Andy Polo. (Foto: Universitario)
  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
  • Jairo Concha. (Foto: GEC)
  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
  • Lisandro Alzugaray. (Foto: Fernando Sangama / GEC)
  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
vs. protagonizarán el encuentro más atractivo de la fecha 4 del , este sábado 21 de febrero desde las 4:00 p.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Los rimenses llegan con el desgaste de mitad de semana tras empatar por 2-2 con 2 de Mayo, en el duelo válido por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores. La ‘U’, por su parte, venció por 2-1 a Cienciano en su último duelo por el campeonato local y buscará imponerse de visitante para trepar en la tabla de posiciones. ¡Nos espera un verdadero partidazo! En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos. Ojo: Javier Rabanal no consideró a Sekou Gassama dentro de su convocatoria. ¿Quién ganará?

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

