Sporting Cristal vs. Universitario EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX
Sporting Cristal vs. Universitario juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 4:00 p.m. por la Liga 1 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX (DIRECTV, Movistar TV y Zapping).
¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Universitario?
El encuentro entre Sporting Cristal vs. Universitario se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, este sábado 21 febrero desde las 4:00 p.m., horario en Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil iniciará a las 10:00 p.m.;7:00 p.m. en México; y a las 10:00 p.m. en España.