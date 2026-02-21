Descentralizado 

Sporting Cristal vs. Universitario EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX

Sporting Cristal vs. Universitario juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 4:00 p.m. por la Liga 1 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX (DIRECTV, Movistar TV y Zapping).

Sporting Cristal vs. Universitario se enfrentan por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Universitario?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Universitario se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, este sábado 21 febrero desde las 4:00 p.m., horario en Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil iniciará a las 10:00 p.m.;7:00 p.m. en México; y a las 10:00 p.m. en España.

Universitario llega a este partido luego de vencer por 2-1 a Cienciano, por la pasada fecha 3 del Torneo Apertura 2026.

Sporting Cristal llega a este partido luego de empatar por 2-2 con 2 de Mayo, por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

El Estadio Alberto Gallardo será el escenario principal del partido entre Sporting Cristal vs. Universitario.

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario es válido por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal vs. Universitario.

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

