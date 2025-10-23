Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
De poder a poder: las alineaciones del Sporting Cristal vs. Universitario en el Nacional
De poder a poder: las alineaciones del Sporting Cristal vs. Universitario en el Nacional
¡Las alineaciones del Sporting Cristal vs. Universitario! Paulo Autuori y Jorge Fossati alistan sus pizarras para el partidazo en el Estadio Nacional. Repasa las posibles formaciones de ambos equipos para esta noche.
Sporting Cristal y Universitario se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Getty Images / GEC)
Sporting Cristal y Universitario se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Getty Images / GEC)
1 / 23
Sporting Cristal y Universitario se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Getty Images / GEC)
Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes se enfrentan esta noche en el Estadio Monumental, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, duelo que había quedado pendiente tras su reprogramación hace una semana. Los rimenses serán locales y están obligados a ganar si quieren dilatar la definición del campeonato, algo que les daría mínimas chances de esperar un posible play-offs. Del lado de los cremas, un triunfo los colocaría a un paso conseguir el tricampeonato, ya que solo les bastaría vencer a ADT en Tarma para dar la vuelta olímpica. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos, considerando dos regresos importantes en tienda cervecera y las ausencias de Jesús Castillo y Andy Polo en la ‘U’.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.