Sporting Cristal y Universitario se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Getty Images / GEC)
Sporting Cristal y Universitario se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Getty Images / GEC)
depor

Sporting Cristal y Universitario se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Getty Images / GEC)

  • Sporting Cristal y Universitario se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Getty Images / GEC)
    1 / 23

    Sporting Cristal y Universitario se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Getty Images / GEC)

  • Diego Enríquez. (Foto: Sporting Cristal)
    2 / 23

    Diego Enríquez. (Foto: Sporting Cristal)

  • Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)
    3 / 23

    Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)

  • Miguel Araujo. (Foto: Sporting Cristal)
    4 / 23

    Miguel Araujo. (Foto: Sporting Cristal)

  • Luis Abram. (Foto: Sporting Cristal)
    5 / 23

    Luis Abram. (Foto: Sporting Cristal)

  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
    6 / 23

    Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)

  • Christofer Gonzales. (Foto: Getty Images)
    7 / 23

    Christofer Gonzales. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)
    8 / 23

    Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Sporting Cristal)
    9 / 23

    Yoshimar Yotún. (Foto: Sporting Cristal)

  • Santiago González. (Foto: Sporting Cristal)
    10 / 23

    Santiago González. (Foto: Sporting Cristal)

  • Maxloren Castro. (Foto: Liga 1)
    11 / 23

    Maxloren Castro. (Foto: Liga 1)

  • Felipe Vizeu. (Foto: Ubaldo Villalobos)
    12 / 23

    Felipe Vizeu. (Foto: Ubaldo Villalobos)

  • Sebastián Britos. (Foto: Universitario)
    13 / 23

    Sebastián Britos. (Foto: Universitario)

  • Ánderson Santamaría. (Foto: Universitario)
    14 / 23

    Ánderson Santamaría. (Foto: Universitario)

  • Williams Riveros. (Foto: Getty Images)
    15 / 23

    Williams Riveros. (Foto: Getty Images)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)
    16 / 23

    Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)

  • Hugo Ancajima. (Foto: Universitario)
    17 / 23

    Hugo Ancajima. (Foto: Universitario)

  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
    18 / 23

    Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)

  • Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)
    19 / 23

    Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
    20 / 23

    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • César Inga. (Foto: Universitario)
    21 / 23

    César Inga. (Foto: Universitario)

  • Jairo Vélez. (Foto: Universitario)
    22 / 23

    Jairo Vélez. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera. (Foto: GEC)
    23 / 23

    Alex Valera. (Foto: GEC)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

vs. se enfrentan esta noche en el Estadio Monumental, por la fecha 14 del , duelo que había quedado pendiente tras su reprogramación hace una semana. Los rimenses serán locales y están obligados a ganar si quieren dilatar la definición del campeonato, algo que les daría mínimas chances de esperar un posible play-offs. Del lado de los cremas, un triunfo los colocaría a un paso conseguir el tricampeonato, ya que solo les bastaría vencer a ADT en Tarma para dar la vuelta olímpica. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos, considerando dos regresos importantes en tienda cervecera y las ausencias de Jesús Castillo y Andy Polo en la ‘U’.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS