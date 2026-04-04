Posibles alineaciones de Universitario y Alianza Lima por el clásico peruano del Torneo Apertura 2026. (Foto: Getty Images)
Posibles alineaciones de Universitario y Alianza Lima por el clásico peruano del Torneo Apertura 2026. (Foto: Getty Images)
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Posibles alineaciones de Universitario y Alianza Lima por el clásico peruano del Torneo Apertura 2026. (Foto: Getty Images)

  • Posibles alineaciones de Universitario y Alianza Lima por el clásico peruano del Torneo Apertura 2026. (Foto: Getty Images)
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    Posibles alineaciones de Universitario y Alianza Lima por el clásico peruano del Torneo Apertura 2026. (Foto: Getty Images)

  • Diego Romero. (Foto: Universitario)
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    Diego Romero. (Foto: Universitario)

  • Caín Fara. (Foto: Universitario)
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    Caín Fara. (Foto: Universitario)

  • Williams Riveros. (Foto: Getty Images)
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    Williams Riveros. (Foto: Getty Images)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)
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    Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
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    Jesús Castillo. (Foto: Universitario)

  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
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    José Carabalí. (Foto: Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
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    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • Miguel Silveira. (Foto: Universitario)
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    Miguel Silveira. (Foto: Universitario)

  • Lisandro Alzugaray. (Foto: Universitario)
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    Lisandro Alzugaray. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
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    Alex Valera. (Foto: Universitario)

  • Javier Rabanal - DT. (Foto: Getty Images)
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    Javier Rabanal - DT. (Foto: Getty Images)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)

  • Luis Advíncula. (Crédito: Alamy Stock Photo).
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    Luis Advíncula. (Crédito: Alamy Stock Photo).

  • Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)
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    Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)

  • Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)
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    Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)

  • Marco Huamán. (Foto: Alianza Lima)
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    Marco Huamán. (Foto: Alianza Lima)

  • Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)
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    Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
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    Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Kevin Quevedo. (Foto: Getty Images)
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    Kevin Quevedo. (Foto: Getty Images)

  • Eryc Castillo. (Foto: Giancarlo Ávila @photo.gec)
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    Eryc Castillo. (Foto: Giancarlo Ávila @photo.gec)

  • Paolo Guerrero. (Foto: Getty Images)
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    Paolo Guerrero. (Foto: Getty Images)

  • Pablo Guede. (Foto: Getty Images)
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    Pablo Guede. (Foto: Getty Images)

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En medio del suspenso por lo sucedido en el Estadio Alejandro Villanueva, donde un hincha falleció y 47 quedaron heridos tras una avalancha en la tribuna sur durante el banderazo en apoyo a los jugadores de , la Liga 1 confirmó que, de momento, el clásico frente a sigue en pie. Así pues, a la espera de lo que suceda en las próximas horas, Javier Rabanal y Pablo Guede ya tiene sus formaciones listas para este compromiso que se jugará en el Estadio Monumental desde las 8:00 p.m. En la siguiente galería repasaremos las posibles formaciones de ambos equipos para este clásico válido por la jornada 9 del Torneo Apertura 2026.

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