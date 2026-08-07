Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal se enfrentan este viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Estamos frente al partido de la fecha y todo podría pasar en el recinto de Ate, considerando que los cremas no llegan en su mejor momento y los rimenses están intentando recuperar sensaciones tras un primer semestre bastante flojo. Desde la ‘U’, Héctor Cúper hará un cambio de sistema y se esperan algunas sorpresas en su formación titular. En la vereda de enfrente, Roberto Mosquera intentará plasmar un equipo que pueda ganar en el centro del campo y ser rápido para atacar, buscando explotar la fragilidad defensiva que han mostrado los merengues en esta parte de la temporada. En la siguiente galería repasaremos las posibles formaciones de ambos equipos para este encuentro.