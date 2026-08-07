Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentan por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)
Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentan por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)
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Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentan por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)

  • Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentan por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)
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    Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentan por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)

  • Diego Romero. (Foto: Universitario)
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    Diego Romero. (Foto: Universitario)

  • Caín Fara. (Foto: Getty Images)
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    Caín Fara. (Foto: Getty Images)

  • Williams Riveros. (Foto: Universitario)
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    Williams Riveros. (Foto: Universitario)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)
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    Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Lisandro Alzugaray. (Foto: Getty Images)
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    Lisandro Alzugaray. (Foto: Getty Images)

  • Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)
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    Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: GEC)
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    Jairo Concha. (Foto: GEC)

  • César Inga. (Foto: Getty Images)
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    César Inga. (Foto: Getty Images)

  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
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    Alex Valera. (Foto: Universitario)

  • José Rivera. (Foto: GEC)
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    José Rivera. (Foto: GEC)

  • Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)
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    Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)

  • Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)
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    Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)

  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
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    Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)

  • Cristiano da Silva. (Foto: Sporting Cristal)
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    Cristiano da Silva. (Foto: Sporting Cristal)

  • Ian Wisdom. (Foto: Sporting Cristal)
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    Ian Wisdom. (Foto: Sporting Cristal)

  • Martín Távara. (Foto: Sporting Cristal)
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    Martín Távara. (Foto: Sporting Cristal)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Santiago González. (Foto: Getty Images)
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    Santiago González. (Foto: Getty Images)

  • Maxloren Castro. (Foto: Sporting Cristal)
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    Maxloren Castro. (Foto: Sporting Cristal)

  • Hernán Barcos. (Foto: Sporting Cristal)
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    Hernán Barcos. (Foto: Sporting Cristal)

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vs. se enfrentan este viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del T. Estamos frente al partido de la fecha y todo podría pasar en el recinto de Ate, considerando que los cremas no llegan en su mejor momento y los rimenses están intentando recuperar sensaciones tras un primer semestre bastante flojo. Desde la ‘U’, Héctor Cúper hará un cambio de sistema y se esperan algunas sorpresas en su formación titular. En la vereda de enfrente, Roberto Mosquera intentará plasmar un equipo que pueda ganar en el centro del campo y ser rápido para atacar, buscando explotar la fragilidad defensiva que han mostrado los merengues en esta parte de la temporada. En la siguiente galería repasaremos las posibles formaciones de ambos equipos para este encuentro.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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