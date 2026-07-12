América TV GO transmitirá el choque entre Alianza Lima vs. Deportivo Cali EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por la señal de América TV (Canal 4) como por su servicio de streaming oficial. Recuerda que este amistoso internacional está programado para este domingo 12 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva, a partir de las 3:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; dos horas más en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil; y una hora menos en México. Además de América TV (Canal 4) y América TVGO, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

Alianza Lima enfrentará a Deportivo Cali. (Video: Alianza Lima)

¿Cómo ver América TV GO para seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali?

Si América TV transmite el partido entre Alianza Lima y Deportivo Cali, podrás verlo mediante América TVGO. Solo debes ingresar a la plataforma con una cuenta activa, acceder a la transmisión en vivo y seleccionar el encuentro para disfrutar del amistoso internacional.

¿Cómo ver América TV (Canal 4) para seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali?

La manera más tradicional de seguir el encuentro es mediante la señal abierta de América TV (Canal 4) en Perú. Solo deberás sintonizar el canal desde tu televisor para disfrutar del partido en vivo.

¿Cómo ver América TV GO por internet para seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali?

Los aficionados también podrán seguir el compromiso mediante internet a través de América TVGO, plataforma oficial que permitirá acceder a la transmisión en vivo desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

¿Cómo ver América TV GO desde el celular para seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone solo deberán descargar la aplicación oficial de América TVGO para Android o iPhone, iniciar sesión y acceder a la transmisión en vivo del compromiso.

¿Cómo ver América TV GO desde una tablet para seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali?

Las tablets también permiten acceder al encuentro mediante la aplicación oficial de América TVGO, una alternativa ideal para seguir el partido desde cualquier lugar.

¿Cómo ver América TV GO en Smart TV para seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali?

Los usuarios de Smart TV compatibles podrán ingresar a América TVGO, iniciar sesión y disfrutar del amistoso internacional en una pantalla más grande.

¿Cómo ver América TV GO desde una PC o laptop para seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali?

Otra opción consiste en ingresar al sitio oficial de América TVGO desde una computadora. Una vez dentro de la plataforma, podrás acceder a la transmisión en vivo del encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Cali.

¿Cómo ver América TV mediante un operador de TV para seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali?

Los usuarios que cuenten con un servicio de televisión que incluya la señal de América TV (Canal 4) podrán seguir el partido desde su televisor, mientras que América TVGO permitirá continuar la transmisión desde dispositivos móviles y computadoras.

¿Cómo ver América TV GO en múltiples dispositivos para seguir Alianza Lima vs. Deportivo Cali?

Dependiendo de las condiciones de la plataforma, América TVGO permite acceder a la transmisión desde distintos dispositivos, como celulares, tablets, computadoras y Smart TV. Así, los aficionados podrán elegir la forma más cómoda para seguir el amistoso internacional entre Alianza Lima y Deportivo Cali.