El triunfo de Universitario de Deportes en Arequipa dejó un sabor agridulce entre los hinchas merengues. Si bien el cuadro de Jorge Fossati consiguió remontar y vencer a Melgar en la octava fecha del Torneo Clausura, la preocupación se instaló en la interna por la lesión de Anderson Santamaría, quien abandonó el campo entre lágrimas en la primera mitad. El experimentado defensor, fichaje clave en la defensa crema, sufrió una fuerte torcedura en su tobillo derecho que lo obligó a salir en camilla y encendió las alarmas sobre su futuro inmediato en la temporada.

La acción se produjo a los 24 minutos, cuando el zaguero nacional intentó anticipar a un rival y terminó cayendo aparatosamente sobre su pierna. De inmediato, sus compañeros pidieron la asistencia médica y Fossati se vio obligado a enviar al joven César Inga en su reemplazo. Las imágenes del jugador retirándose con gestos de dolor impactaron en los hinchas cremas.

Tras el pitazo final, distintas voces comenzaron a informar sobre la situación. El periodista Gustavo Peralta adelantó que el primer diagnóstico apuntaba a un esguince en el tobillo derecho. “El área médica de Universitario considera que lo de Anderson Santamaría es un esguince”, indicó en sus redes, aunque aclaró que debía pasar exámenes para conocer con exactitud la gravedad de la lesión.

¿Cuánto tiempo estaría fuera de las canchas?

Una última información un poco más precisa se dio horas después, cuando el periodista Enrique Vega dio más detalles y precisó que se trataría de un esguince de primer grado. “El tiempo de recuperación es de entre 15 a 20 días. No ha sido tanta la gravedad, igual el futbolista ya está en proceso de recuperación”, explicó, llevando calma a los hinchas que temían una baja prolongada.

Desde el comando técnico, Jorge Fossati también se refirió al tema y aclaró que lo más importante es que la rodilla no resultó comprometida, como se especuló inicialmente. “Pensamos que podía tener comprometida la rodilla, pero no, es solo el tobillo. Mañana le van a hacer un estudio”, dijo el estratega, mostrando confianza en que Santamaría podrá volver pronto.

La buena noticia para el cuadro crema es que en la fecha 9 del Clausura tendrá descanso, lo que le permitirá al defensor contar con algunos días adicionales en su recuperación. Aun así, su regreso dependerá de cómo evolucione en las próximas semanas y de lo que determinen los resultados médicos.

Anderson Santamaría lesión Universitario

La lesión de Santamaría llega en un momento clave para Universitario, que pelea en la parte alta de la tabla y busca consolidarse como líder en el Clausura. Su jerarquía y experiencia son fundamentales en la defensa, por lo que el plantel y la hinchada estarán atentos a cada parte médico que se emita desde Ate.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este triunfo sobre Melgar, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 20 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR