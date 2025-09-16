El presente de Universitario de Deportes vive un momento de tensión y expectativa, no solo por lo que ocurre dentro de la cancha en un casi cercano final del Torneo Clausura, sino también por lo que pasará con Jorge Fossati, técnico que se ha convertido en pieza clave para el club. El uruguayo, en medio de los buenos resultados obtenidos en Liga 1, fue consultado sobre su futuro en Ate. Su respuesta dejó más de una frase que hoy hace eco en los hinchas, pues habló no solo de un contrato firmado, sino de un “amor mutuo” que mantiene con la institución y que, según sus palabras, marcaría su permanencia en el banquillo crema.

En entrevista con Radio Ovación, Jorge Fossati analizó varios aspectos del equipo, desde el rendimiento deportivo hasta los factores externos que han golpeado el camino de Universitario en los últimos meses. Recordó la caída frente a Palmeiras en Libertadores como un episodio que “ensombreció” parte de lo que venía construyendo el grupo, aunque dejó claro que el crecimiento del club crema es innegable en los últimos años.

Sobre el plano institucional, el estratega remarcó que la “U” viene saliendo de etapas muy complicadas y que hoy se sostiene en un proceso que ha permitido conquistar objetivos (campeonatos) a nivel local y competir internacionalmente. “Hay que darle valor a lo que se consiguió dentro de un proceso que viene viviendo Universitario. Se han conquistado muchas cosas y eso es muy positivo”, indicó.

¿Qué dijo ante una posible renovación?

Pero lo que más llamó la atención fue cuando se refirió a su contrato y la posibilidad de seguir en Ate. Con la frontalidad que lo caracteriza, Fossati sostuvo que su vínculo no se limita a lo que diga un documento, sino a lo que sientan ambas partes. “El vínculo con Universitario es hasta cuando los dos sigamos enamorados”, señaló el ‘Nono’, abriendo la puerta a que la relación vaya más allá del 2026, año hasta el que tendría contrato.

El DT añadió que, para él, lo más importante es la honestidad y la confianza mutua. “Siempre que nos hablemos con honestidad, el amor va a continuar. Yo me fui en su momento, no por dejar de tenerle amor a Universitario, sino por ir a la Selección”, explicó, recordando su paso por la blanquirroja y resaltando el lazo que lo une con la camiseta crema.

Otro de los puntos que tocó el estratega fue la relación con Franco Velazco, nuevo administrador del club tras la salida de Jean Ferrari. Según Fossati, no han tenido tiempo de conversar en profundidad, pero confía en que existe un respeto y un entendimiento común. “Lo poco que hemos conversado, nos conocemos de antes y creo que, si Franco tuviera algo que decirme, me lo diría”, apuntó.

Más allá de las complicaciones, el uruguayo se mostró convencido de que Universitario está para pelear arriba y que lo conseguido hasta ahora es solo una parte del camino. La victoria sobre Melgar en Arequipa fue una muestra del carácter de su plantel, que se mantiene líder y con serias opciones en el Clausura.

Finalmente, dejó claro que su continuidad dependerá de cómo evolucionen las cosas dentro del club. Si bien el contrato podría extenderlo hasta 2026, su permanencia, como él mismo dijo, estará marcada por esa “relación de amor” que mantiene con el equipo. “Si no hubiera amor mutuo, ni ellos hubieran querido que vuelva, ni yo hubiera regresado”, concluyó Fossati.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este triunfo sobre Melgar y descansar en la fecha 9, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 20 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR