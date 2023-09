El ‘Depredador’ anotó un doblete en los minutos 17 y 42 del encuentro entre LDU de Quito y Defensa y Justicia por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana haciendo uso de dos letales recursos: el cabezazo y la pegada con el empeine. Con estos dos goles, Guerrero no solo le dio una victoria importante a su club en una fase decisiva del torneo internacional, sino que a nivel personal se ubica como el delantero con mejor actualidad de la selección peruana en tanto a que, a diferencia de sus pares, no presenta un sequía goleadora.

Cabe recordar que, previo a este doblete, la última vez que el delantero de 39 años anotó fue el último 3 de agosto en el duelo ante Ñublense también por Copa Sudamericana. Es decir, llevaba casi dos meses sin poder marcar, una estadística similar que los otros usuales convocados por Juan Reynoso no han podido superar.

Los otros ‘9′

Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes, no anota con el equipo crema desde el 27 de agosto ante Atlético Grau cuando definió desde el punto penal. Previo a este tanto, el futbolista de 27 años no marca desde el último 6 de agosto en la victoria ante FBC Melgar. Cabe recordar que Valera se quedó en el banquillo de suplentes ante Paraguay y que sumó pocos minutos ante Brasil. Todo hace indicar que también será considerado para los duelos ante Chile y Argentina.

Por otro lado, Raúl Ruidíaz , altamente cuestionado en su rendimiento de la selección peruana pero habitual convocado por Juan Reynoso, no pasa por su mejor momento en Seattle Sounders. Más allá de una reciente lesión que lo ha marginado del último encuentro de su club, la ‘Pulga’ no marca desde el 2 de setiembre, es decir, hace casi cerca de un mes en el empate por 2-2 ante Portland Timbers y, previo a eso, no anotaba desde el 10 de junio ante Charlotte.

Cabe recordar que André Carrillo fue opción de segundo delantero en el duelo ante Brasil pero no estará apto para los partidos contra Chile y Argentina. En tanto a la ‘Culebra’, el futbolista no anota desde el 20 de agosto en el duelo entre Al Qadisiya y Al Jandal. Por último, si bien no estará disponible para la segunda fecha FIFA de Eliminatorias, Gianluca Lapadula anotó por última vez en el empate por 1-1 de Cagliari ante Bali y no juega desde el pasado partido amistoso entre Japón y Perú el 20 de junio.

