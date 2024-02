El partido entre Universitario de Deportes y Atlético Grau dejó un resultado favorable para los cremas (1-0) en el estadio Monumental de Ate. No obstante, en el trámite del encuentro, hubo una jugada polémica que terminó en un gol anulado (a Oslimg Mora) para el equipo de Piura, y fue Ángel Comizzo (director técnico) quien alzó la voz de protesta, señalando de manera directa al árbitro del partido: Edwin Ordoñez. El estratega recordó un duelo anterior, donde también cobró una acción similar en el torneo.

“Es muy difícil jugar con este tipo de arbitrajes. Ordéñez no es la primera vez que me cag*. Si ustedes se acuerdan cuando yo dirigía a Municipal, un gol en offside de tres metros y dirigía a Ordóñez”, indicó en conferencia de prensa tras el fin del partido en el estadio Monumental.

Siguiendo con el sabor amargo de la derrota, Comizzo detalló: “A veces no hay justicia, y pasa eso en el fútbol. El fútbol tiene este tipo de jugadores que en una jugada aislada pasa eso”. Hay que destacar que la jugada ocurrió en el minuto 50, cuando el árbitro fue al VAR para anular el gol de Oslimg Mora, tras una mano previa de Ray Sandoval.

El desempeño de Atlético Grau

No todo fue molestia para Ángel Comizzo. El DT destacó el rendimiento del equipo, el cual estuvo cerca de rescatar un empate en un plaza complicada como el estadio Monumental. “Hoy se vio claramente un equipo absolutamente dominador del partido. Un equipo que trabaja y sabe lo que hace, que tiene una identidad definida. Me voy orgulloso de mis jugadores, mas no del resultado porque era una pelota defendible, totalmente aislada”, comentó sobre el desempeño de Atlético Grau.

¿Qué se viene para Universitario de Deportes?

Luego del partido, Universitario enfrentará a Alianza Lima en una nueva edición del clásico. El encuentro, válido por la fecha 3 del Torneo Apertura 2024, está programado para jugarse el sábado 10 de febrero en el Estadio Nacional, desde las 8:00 de la noche (hora peruana).

En la siguiente jornada, el equipo dirigido por Fabián Bustos tendrá otro duro reto: se medirá ante Melgar en el Estadio Monumental de Ate. Este compromiso corresponde a la cuarta fecha del Apertura 2024 y se disputará el sábado 17 de febrero desde las 8:00 de la noche (hora peruana). La ‘U’ contará con el apoyo de su hinchada, como lo ha venido haciendo en el inicio del campeonato.





