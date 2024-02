Aunque la negociación no fue sencilla, Universitario de Deportes logró repatriar a Christofer Gonzales desde Arabia Saudita, luego de que este quedara libre tras rescindir su contrato con Al Adalah en buenos términos. Así pues, ‘Canchita’ regresó a su casa después de nueve años y buscará ser importante dentro del plantel de Fabián Bustos, que tiene como objetivo salir bicampeón en el año de su centenario y transcender en la Copa Libertadores.

En una reciente entrevista con los medios oficiales del club, el mediocampista de 31 años se refirió a todo lo que significa para él volver a jugar en la ‘U’, especialmente por el reencuentro con Edison Flores y Andy Polo. Los tres fueron formados en las divisiones menores del cuadro ‘crema’, salieron campeones de la Copa Libertadores Sub-20 en el 2011 y por fin vuelven a juntarse, ya con más experiencia y recorrido en sus respectivas carreras.

“Volver a vestir esta camiseta es una ilusión muy linda, es el sueño que siempre tuve desde muy pequeño cuando inicié mi carrera en la ‘U’. Volver a sentir esta emoción y volver a jugar junto a Edison y Andy, que son mis amigos desde que hace muchos años, es una felicidad muy grande”, manifestó el volante, quien también sabe lo que es salir campeón nacional defendiendo al equipo de sus amores (2013).

Por otro lado, Gonzales habló de la infraestructura que tiene Universitario por estos días, algo muy distinto a lo que él tuvo cuando estuvo en la institución por última vez en el 2015. Hoy cuentan con todas las comodidades que necesita un futbolista profesional para rendir al máximo nivel, lo cual lo motiva a él para ir por todo en esta temporada tan especial, no solo en la Liga 1 Te Apuesto, sino también en la Copa Libertadores.

“He encontrado una ‘U’ muy distinta, muy cambiada, en relación a las posibilidades que le puede dar al futbolista en el tema de gimnasio, la alimentación y el buen descanso, eso es primordial para que un jugador pueda rendir de la mejor manera. Eso es lo que merece siempre la ‘U’, competir, pelear siempre el torneo, pelear cosas grandes, pelear en la Libertadores también. Eso es lo que merece y necesita un equipo grande”, apuntó.

‘Canchita’ también le dejó un mensaje a la hinchada ‘crema’, que seguramente está muy expectante a que pueda mostrar su mejor versión cuando esté al 100 %. “El hincha siempre ha sido muy fanático, siempre apoyando al equipo. Es en realidad el jugador número 12, que nos empuja. Decirles que nos vengan a alentar, que nosotros vamos a dejar el alma, corazón y vida dentro del campo de juego”, agregó.

Christofer Gonzales regresó a Universitario luego de nueve años. (Foto: Joel Alonzo / GEC)





‘Canchita’ y su posición ideal

En otro momento de la entrevista, Christofer Gonzales también habló de todo lo que ha tenido que pasar en estos últimos días para poder adaptarse nuevamente a vivir en el Perú. El hecho de haber estado en Arabia Saudita desde mediados del 2022 significó un cambio brusco para él, sobre todo con el tema de los horarios y su tiempo para descansar. Hoy ya está instalado del todo y va recuperando la estabilidad que tanto necesita para enfocarse solamente en lo deportivo.

“He ido de menos a más. Estuve con el tema del trámite, las maletas y la mudanza, había sido una semana muy difícil con el tema del cambio de horario. De ahí poco a poco me he ido acomodando mejor con el tema de los descansos, ya estoy descansando con normalidad y dentro de todo me he sentido muy bien en lo personal. Feliz de estar en el campo de juego, feliz de disfrutar. Esto es lo que me encanta, lo que me gusta”, comentó.

Por otro lado, tomando en cuenta su polifuncionalidad, el también mediocampista de la Selección Peruana reconoció que le gusta jugar más de ‘8’, pues es una posición que le permite tener más llegada al área y sorprender al rival. Eso sí, la última palabra la tiene Fabián Bustos, ya que podría ubicarlo en la primera línea de volantes o como extremo por izquierda, si el contexto y el rival lo ameritan.

“De volante mixto, como ‘8’, también un poco más libre con llegada al área. Esa es la posición en la que me gusta jugar. Puedo aportar la experiencia, disciplina, responsabilidad. Sabemos que estamos en un equipo grande, que te exige muchísimo y lo principal, el respeto y la disciplina. Eso siempre lo he tenido en cuenta en mi vida, en cada institución que he ido. Más aún estando aquí en la ‘U’”, acotó.

Finalmente, ‘Canchita’ valoró el ambiente que se vive en la interna de Universitario, donde todos están comprometidos a conseguir el objetivo a fin de año. “Este es un grupo sano, competitivo. Eso influye muchísimo en el rendimiento, en que el que esté en el campo de juego lo haga de la mejor manera. El apoyo, la constancia, la perseverancia y eso es lo que ayuda muchísimo al grupo. Es principal que todos estemos en la misma sintonía”, puntualizó.

Edison Flores y Christofer Gonzales salieron campeones de la Copa Libertadores Sub-20 en el 2011. (Foto: GEC)





¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de vencer por 4-0 a Carlos A. Mannucci en su debut, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Atlético Grau por la segunda jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para este sábado 3 de febrero desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido por la señal de GOLPERU, disponible en la parrilla de canales de Movistar, además de su versión de streaming vía Movistar TV App.

Posteriormente, los ‘cremas’ deberán enfocarse en su duelo más complicado en lo que va de la temporada, cuando les toque visitar a Alianza Lima por el primer clásico de la Liga 1 Te Apuesto, por la fecha 3 del Apertura. Este encuentro está pactado para el sábado 10 de febrero desde las 8:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO