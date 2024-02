Atlético Grau vs. ADT se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 25 de febrero por la fecha 5 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. El compromiso, que se realizará en el Estadio Campeones del 36, está programado para comenzar a partir de la 1:45 p.m. (hora peruana) y será transmitido a través de Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV. Revisa la mejor previa, así como el minuto a minuto y las incidencias del partido.

El equipo ‘albo’ llega a este partido tras igualar 2-2 con Comerciantes Unidos en un partidazo jugado en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara. Un gol agónico de Mauro Da Luz le dio el empate al equipo piurano. En lo que va del Apertura, Atlético Grau ha sumado una victoria, dos empates y una derrota. Además, marcó cuatro goles y recibió cuatro tantos.

Neri Bandiera, delantero de Grau que ya lleva dos goles en el campeonato nacional, señaló que saldrán a pelear por los tres puntos en cualquier estadio del país. “En todos los partidos vamos a pelear de igual a igual, ya sea en la altura o con los grandes del país. Queremos competir y hacernos fuertes de local en este jornada que se viene”, señaló en la previa.

ADT, por su parte, llega a este compromiso tras golear por 4-0 a Carlos. A Mannucci en el Estadio Unión Tarma. Juan Gonzales (2), Víctor Cedrón y Hernán Rengifo anotaron en la goleada del conjunto tarmeño. Con este resultado, el equipo dirigido por el argentino Carlos Desio ha sumado una victoria, un empate y dos derrotas en lo que va del Apertura 2024.

Cabe mencionar que, antes de visitar a los ‘albos’, ADT fue sancionado por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol. Se sancionó al Estadio Unión Tarma con una fecha sin público debido al episodio de racismo que vivió Aldair Rodríguez, atacante de Cienciano, hace unas semanas. La sanción se cumplirá ante Alianza Lima.





¿A qué hora juegan Atlético Grau vs. ADT?

El partido Atlético Grau vs. ADT está programado para este domingo 25 de febrero desde la 1:45 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 3:45 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 2:45 p.m., en México a las 12:45 p.m., mientras que en España a las 7:45 p.m.

¿En qué canales ver Atlético Grau vs. ADT?

El partido Atlético Grau vs. ADT se jugará en el Estadio Campeones del 36 y será transmitido para todo el Perú a través de las señales de Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. En caso de que no tengas cómo verlo, te contamos que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde juegan Atlético Grau vs. ADT?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR