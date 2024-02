Durante su estadía en suelo azteca, se ha convertido en un hincha más de Universitario, el equipo de sus amores, al que ahora apoya desde fuera de la cancha. Además, no pierde de vista a la Selección Peruana, ahora bajo la dirección de Jorge Fossati, a quien considera un gran amigo. Estos temas y otros los abordamos en la entrevista realizada en las instalaciones del club con el que busca labrarse un nombre en el extranjero.

Dulce presente en Pumas

Ya con titularidad en Pumas, ¿cómo estás viviendo estos días aquí en el fútbol mexicano?

Todo muy bien. acá dándole día a día, adaptándome poco a poco. Estoy muy feliz de estar en México, de estar en un gran equipo como Pumas.

Esa adaptación de la que hablas se ha dado muy rápido en cuanto a tener minutos. Te llevaron de a pocos al inicio y de ahí ya titular en los últimos 5 o 6 partidos. ¿Qué te pide el profesor cuando te da esa confianza de estar arrancando ya en Pumas?

Lo primero que me pide el profesor es que juegue suelto, que lo haga como yo lo sé hacer, como jugaba en mi antiguo club, en la ‘U’. También mucho sacrificio, llegar al área. Ahora no he podido marcar, pero yo sé que esa racha no dura para siempre. Puede tocarme el otro partido, al siguiente partido, pero siento que estoy dando todo de mí, partido a partido y vamos con eso.

¿Cómo fue el recibimiento de tus nuevos compañeros? Recientemente estuve con Luis Advíncula y mencionó que había hablado con ‘Toto’ Salvio para que te apadrine...

Desde el primer día que llegué el grupo me unió a la familia que es, buenos compañeros, buenos jugadores y totalmente entré en confianza con ellos para así entrenar día a día, como yo lo sé. El otro hablé con el ‘Toto’ que Lucho le dijo y también vi la entrevista y Lucho (Advíncula) también sabe del aprecio que le tengo por el jugador que es y la gran persona que es. Siempre voy a estar agradecido con él. Cuando llegué él fue el primero que me recibió en la selección y siempre voy a estar agradecido con él. Si llegué a hablar con el Toto, al Toto también lo considero mucho por la trayectoria que tiene, por la persona que es y estoy muy feliz por convivir con eso.

Hablabas un poco de que todavía no se ha dado el gol. ¿Qué falta para eso y qué estás trabajando en el día a día aquí en el predio?

Sí, como te digo, las malas rachas no duran para siempre. Yo sé que va a llegar y confío en mí, siempre le pido a Dios y yo sé que un partido va a llegar y de ahí se va a abrir el arco. Estoy trabajando en definición, en llegar más al área porque eso me pide también el entrenador.

Piero Quispe (L) de Pumas compite por el balón con René López (R) de Pachuca durante el torneo de fútbol Apertura 2024 mexicano entre Pumas y Pachuca en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, el 28 de enero de 2024 | Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Pumas está ahí muy cerquita de la punta y vienen dos partidos bravos de visita, Chivas y Monterrey ¿Hay que seguir en ese camino?

Sí, estamos por buen camino, estamos segundos. Ahora, como tú dices, vienen dos partidos bastante buenos. Creo que desde la primera fecha el partido que jugamos fue muy intenso. Todos los partidos que veo acá en la Liga Mexicana son muy buenos. Pero nada, estamos trabajando para seguir así, por ese camino y Dios quiera que este año seamos campeones. Vamos a seguir con la misma humildad, con la misma fe que tenemos y con lo que el profe nos pide día a día. Yo creo que si seguimos en este camino, creo que vamos a lograr grandes cosas.

La Liga MX y los compatriotas

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la liga mexicana?

Es súper diferente a la de Perú. Es mucho más intensa acá. Allá en Perú podías controlar y nadie te caía a marcar . Acá controlas y ya te caen dos, tres jugadores, tienes que pensar muy rápido. Son mucho más fuertes y más que todo por eso son súper preparados. Todos los equipos están en un gran nivel.

La semana pasada le ganaste a Aquino en el Estadio Universitario. ¿Has conversado con los peruanos que están acá?

Primero me crucé con Ormeño porque jugamos contra su equipo. Lo saludé, hablamos un poco y de ahí con Pedro también. Con Santamaría no pude hablar porque estuvo expulsado y no pudo jugar. Pero desde el primer día que supo que iba a llegar Santamaría me escribió y también Ormeño, que me dijo que cualquier cosa le consultara y también le di las gracias por estar presente. Pero ese es el apoyo a la gente, ese es el apoyo que los peruanos tenemos. Es la primera vez que yo salgo y estoy muy agradecido con ellos.

Las 27 y su amor eterno por Universitario

¿Cómo se dio la elección del dorsal 27 en Pumas?

Es un número especial, por la estrella que conseguimos el año pasado. Primero quería mi número (36), pero no había y pedí esa. Entonces pedí la 27 porque soy hincha de la ‘U’, desde que nací. Siempre soñé con ser campeón y gracias a Dios se logró, pero ese número sí es por el título que conseguí.

¿Estás siguiendo la campaña de Universitario en el año del Centenario?

Sí, estoy pendiente, siempre veo todos los partidos. Hasta ahorita ninguno se cruza, más que fue contra Mannucci que jugamos a la misma hora, pero de ahí vi todos los partidos. Estoy feliz, feliz que le vaya bien al equipo. Tengo grandes amigos ahí, son una gran familia. Como siempre le he dicho, estoy muy agradecido con ellos, con el club, con la hinchada que siempre estuvo, y más que todo eso, siempre lo voy a seguir porque soy hincha de ese equipo y siempre voy a estar agradecido. Acá tienen un hincha más.

Piero Quispe sigue de cerca el acontecer de la 'U' en la temporada 2024. (Foto: GEC).

Relación de amistad con Jorge Fossati

En la premiación de la Liga 1 2023 se vio un abrazo fraterno con Jorge Fossati...

Ese abrazo fue por lo que conseguimos en el año y estoy muy agradecido con él porque desde que llegó, no solo a mí, a todo el grupo creo que nos levantó de algo que hay que ser realistas, ya estábamos muertos. Veníamos de tres derrotas creo consecutivas y llegó en un momento que nos despertó y más que todo nos dio esa confianza que necesitaba el jugador. Desde el primer día habló con nosotros, los entrenos que él hace, las tácticas que él hace súper buenas y ese abrazo fue por eso, por lo que conseguimos, por la amistad aparte de un futbolista, aparte del DT. Conoce a mi familia, yo conozco a su familia, a su esposa que siempre la acompaña.

¿Ya habló Fosati contigo con respecto a la Selección Peruana?

Me ha dado algunos puntos en los que debo mejorar y estoy trabajando en ello. También he hablado con el nuevo psicólogo, que lo conozco de la ‘U’, quien también me está ayudando. Estoy avanzando poco a poco. A quien no le gustaría regresar de nuevo y mucho más a representar a tu país.

Piero Quispe y Jorge Fossati forjaron una gran amistad. (Foto: Agencias)

Selección Peruana y Juan Reynoso

Seguramente tienes sentimientos encontrados porque se va el comando técnico que te hizo debutar por los malos resultados, así es el fútbol, pero ¿cómo tomas este año con Fossati y este comando técnico en Videna ahora?

Para estar en la selección tienes que estar en tu equipo al máximo nivel. Es bonito estar ahí porque te juntas con todos, es muy bonito. Estoy trabajando día a día para así regresar. Como tú dices, este año va a ser muy duro porque se vienen los Amistosos, Copa América, Eliminatorias. Confío en el grupo, si yo estoy o están mis compañeros. Tengo mucha fe que vamos a revertir esta situación. Quizás no es por jugar mal, pierdes y todo eso. A veces también la suerte no nos acompaña. En Bolivia teníamos para ganar, Venezuela acá, y yo creo que también la suerte no nos acompañó. Pero este es fútbol y el fútbol es así. Puedes jugar bien y perder, puedes jugar mal y empatar o perderlo. Pero así es el fútbol, con una jugada puedes ganarlo al último minuto, primer minuto. Como te digo, tengo mucha fe que se va a revertir esto. Estos Amistosos, toque al que le toque, es para prepararse y para que el profe Fossati empiece de buena manera la Copa América.

¿Estás esperando la convocatoria de marzo a la Selección Peruana?

Espero estar convocado. Yo voy a seguir dando todo de mí, partido a partido, para así poder estar ahí dentro de todos los convocados. Es un orgullo presentar a tu país, estar en una nueva convocatoria para mí me haría muy feliz. Trabajo y estoy 100% enfocado en que quiero regresar a la selección y voy, yo creo, por buen camino. Solo queda seguir trabajando.

Piero Quispe debutó el año pasado en la Selección Peruana ante Bolivia por las Eliminatorias 2026. (Imagen: Agencias)

Juan Reynoso vive aquí en México y conoce mucho el fútbol mexicano. Al enterarse de que venías, ¿hubo contacto con él?

No, pero sí me despedí porque aparte de todo me hizo debutar y estoy agradecido con él. A pesar de que no le fue bien, siempre hay que estar agradecido. Más que todo eso, me despedí de él, que le vaya bien donde vaya y nada más eso. De ahí no llegamos a hablar de otra cosa.

Nostalgia y amor por su mascota

Se hizo una escena viral antes de que llegues acá con la despedida con tu mascota. ¿Lo vas a traer? ¿Vas a tener una mascota acá?

Está allá en Perú. Se va a quedar en Perú y, como siempre lo he dicho, uno porque mi abuelo se ha encariñado mucho con él. Pero se queda y ahora mi familia que está acá conmigo también se regresa en marzo por las clases de mis hermanos y también van a estar con ellos mi hermanita, mi hermano menor. También se han encariñado mucho con él y nada, es difícil dejar a tu mascota, pero sabía que podría pasar. Esta es la vida de un futbolista que puede dejar no solamente a tu mascota, también he dejado a mi familia, a mis amigos que siempre estuvieron y viví toda mi edad en mi barrio y nada. Este es un sueño mío, salir al extranjero y nada. Está lo bueno que estoy muy feliz porque yo sé que está bien cuidado allá.

