Beto Da Silva: "Mi primera opción en Perú es Sporting Cristal"

Beto Da Silva podría volver a vestir la camiseta de Sporting Cristal. El delantero de Tigres de México afirmó que su primera opción en Perú la tienen los celestes, pero aseveró que le gustaría seguir en el fútbol mexicano.

"Mi primera opción en Perú es Sporting Cristal", afirmó en GolPerú el delantero."Pero jugar con Tigres es mi prioridad", añadió. La prensa de México habla de un posible préstamo del jugador al club del Rímac debido a su poca continuidad en el equipo.

La posible salida de Emanuel Herrera, pretendido por Atlético Nacional de Colombia, podría abrirle las puertas para volver a Sporting Cristal.

Por otro lado, Beto Da Silva reveló que aún mantiene comunicación con el comando técnico de la Selección Peruana. "Me dijeron que estaba jugando en un torneo de mucho nivel y que necesitaba continuidad, las lesiones no me lo permitieron, pero siempre doy el máximo para dar buena impresión. Sé que me faltaba jugar más", acotó.

Beto Da Silva también destacó que el comando técnico 'bicolor' siempre se preocupa por el estado de sus jugadores: "Me preguntan cómo estoy y quieren que tenga continuidad".

El exceleste señaló además que decidió ir a jugar a México por el buen nivel del fútbol en ese país. "Soy el amuleto, el que quiere salir campeón ya sabe, salí campeón de torneos importantes y lo disfruté mucho", concluyó.

