Binacional está en el ojo de la tormenta, luego de que se diera a conocer que ocho miembros del club dieron positivo en las pruebas moleculares que se aplicó al plantel y comando técnico. Ello se atribuye a la salida que tuvieron algunos jugadores, pero el problema habría radicado desde su partida de Juliaca a Lima.

Así lo manifestó el asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), Jhonny Baldovino, quien en conversación con Depor, sostuvo que “esto es producto de la negligencia del club de traerlos por tierra, cruzando por el sur (con todos los contagios) en un viaje de 30 horas. Les hicieron el control en Arequipa, pero ya venían en el bus con alguien que estaba contagiado desde Juliaca. Eso ha generado que los demás se contagien”.

Incluso, detalló que “dentro de los que han dado positivo, hay dos chicos que ya tuvieron COVID-19 y que estuvieron en cuarentena días atrás. Lo que el médico les mencionó es que todavía tengan cierta carga viral, aunque ello no signifique que haya la posibilidad de contagiar a terceros. No obstante, eso se iba a ver hoy con la comisión médica de la Federación, que irá a visitar a Binacional, para ver qué futbolistas serán habilitados para jugar”.

Esta situación hizo que algunos jugadores, según Baldovino, optaran por viajar en sus autos a la capital. “Algunos jugadores se han venido manejando, haciendo las paradas del bus del club, pero en sus vehículos de a dos. Uno manejando y otro dormía, para completar el viaje. Ellos no se han visto afectados”, contó.

De acuerdo al Protocolo de medidas sanitarias para la Liga 1, cada club debe presentar su lista de 30 personas (dentro de ellas los jugadores) 24 horas antes de un partido. A ellos se les aplicará una prueba de descarte, a fin de que no haya peligro de contagios para ambos equipos.

En ese sentido, Baldovino consideró que “el partido con Alianza Lima no corre peligro, porque Binacional no convocará a aquellos que estén en cuarentena. Esto se sabrá el sábado, cuando la Federación tome las pruebas y se sepan los resultados, solo así se sabrá si se jugará o no”.

