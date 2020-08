Universitario de Deportes cumple 96 años este viernes y tiene, en José Luis Carranza, a uno de sus máximos referentes a lo largo de la historia. El ‘Puma’ es una de las voces más indicadas para hablar de la actualidad del elenco crema, institución que le abrió las puertas y con la que consiguió proclamarse campeón nacional en ocho ocasiones.

“Hay que servir al club y no servirse de él. Yo no soy de Raúl Leguía, no soy de Carlos Moreno, yo soy de la ‘U'. A mi me gustaría ver un club que se lleve bien. Es el mejor del mundo. Queremos que sea un ambiente de paz y solo se hable de fútbol”, sostuvo el ‘Puma en diálogo con Depor.

El excapitán de Universitario de Deportes también considera que es un lío poco entendible el que protagonizan SUNAT y Gremco, el mismo que cada vez daña más al club de sus amores.

“Nadie me va a cambiar la idea que tengo. Las administraciones en Universitario no sirven. Es fácil decir que dos administraciones están peleando, pero una (Gremco) debería ya desaparecer”, agregó.

Carranza considera que las administraciones le hacen mucho daño a Universitario. (Foto: GEC)

La historia de su llegada a Universitario y las ofertas que rechazó por el amor al club

José Luis Carranza siempre recuerda el día en el que llegó a Universitario de Deportes. incluso, reafirma que, si no hubiera sido por la oportunidad que el club le brindó, él podría haber sido un delincuente más.

“Vivo siempre agradecido de que la ‘U’ me salvo de ser un delincuente, un drogadicto. Me trataron como un hijo. Sus dirigentes era de otra clase. Nunca pagué un sol en el club y soy muy agradecido con ello. Incluso, me pude ir a Racing de Avellaneda y Banfield de Argentina, pero yo tenía una palabra que respetar y así lo hice, por amor”.

Universitario de Deportes le envió a un ‘Ángel', quien se encargó de recomendarlo y hacer que José Luis Carranza pase pruebas, ocasionando que se quede en el Lolo Fernández y no se mueva más de ahí.

“Yo no sabía que iba a ser futbolista porque de chico siempre vives acelerado. Crecí en un mundo diferente, lleno de violencia, drogas y uno tenía que buscar algo que le de la tranquilidad. Gracias al ‘Mono’ Solezzi que me invitaron a jugar y pues llegué al club. Cómo no voy a estar agradecido con Universitario”, añadió.

El 'Monito' Zolezzi descubrió a Carranza. (Foto: Facebook / Archivo)

La nostalgia de tiempos que parecen muy lejanos de repetirse en Universitario

José Luis Carranza es el jugador que más títulos le dio a Universitario de Deportes como profesional. El ‘Puma’ recuerda con alegría los momentos en los que alzó la copa con la camiseta crema, destacando el cariño del hincha que logró ganarse a punta de garra.

“A la ‘U’ yo le di títulos. He sido un hijo del club. Aquí no puedes dar por perdido un partido. A mí me enseñaron lo que es el amor los referentes y líderes que existían antes. En esos tiempos habían, ahora o hay ninguno. El fútbol ha cambiado mucho. Me quedo tranquilo porque en mi despedida se llenó el estadio. Ahí se refleja el cariño del buen hincha y eso que solo soy un referente porque Lolo Fernández es el único ídolo. Nadie se va a asemejar con él”, declaró el ‘Puma’.

Además, el excapitán de Universitario de Deportes recordó con nostalgia los grandes momentos que se vivían en el club, antes de que se vea inmerso en el problema económico en el que está.

“Antes compartíamos los jugadores con los directivos, se organizaban ‘pichangas’ y ese ambiente es el que se extraña en la ‘U'. Muchos de los referentes, como Marcos Calderón, me enseñaron a querer y respetar a Universitario”, agregó el exjugador crema.

El amor por Universitario que su familia heredó

Universitario de Deportes no sólo se metió en el corazón de José Luis Carranza, sino también en el de sus hijas. Incluso, una de ellas realiza actividades constantes para apoyar al club, siendo la última la realización de rifas y sorteos para poder recuperar el estado del gramado del estadio Monumental.

“Es lo más lindo que me ha pasado y estoy muy orgulloso. Antonella nació en una cancha. Ahora, ella está en ‘Apoyo Sin Fronteras’. Recolectó plata para pagar sueldos de trabajadores de Campo Mar, del Lolo, a las chicas del fútbol femenino. Gente del extranjero también se sumó. El dinero del mantenimiento va directo al señor encargado.

El amor por Universitario de la familia Carranza. (Foto: Archivo personal)

Cabe destacar que Universitario de Deportes aún no puede entrenar en sus sedes por los líos administrativos antes mencionados, pero ello no es impedimento para que los Carranza continúen demostrando el inmenso amor que le tienen a la institución que se convirtió en su ADN.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Periódicos sin COVID-19 (Depor)