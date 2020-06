No va más. Si un día antes Reimond Manco denunció los malos tratos que ha recibido él y los jugadores de Binacional, al no recibir sus remuneraciones y al no habar podido llegar a un acuerdo con el club, hoy dio por terminada su relación contractual con el ‘Poderoso del Sur’.

“No voy a hablar del club, pues acabo de rescindir contrato. Como lo dije ayer, estaba buscando mi desvinculación. Llamé al abogado y le dije que si no tenían dinero para pagarme lo mejor era desvincularme”, indicó el delantero de 29 años a Depor.

Los motivos no son pocos. En oportunidades anteriores Manco ya había hecho conocer el mal momento que atravesaba el club, al no llegar a un acuerdo con sus jugadores, en medio de la crisis económica generada por el coronavirus. “Yo no voy a pelear por plata, de hecho la necesito para vivir, pero está pelea se volvió desgastante. Prefiero no seguir con esto”, agregó.

Pese a ello, se mostró agradecido con sus compañeros y con la población de Juliaca que, como él menciona, le brindó su apoyo. “Me voy agradecido con el plantel, pues se formó un gran grupo humano, así como con la gente de Juliaca que siempre me mostró su cariño”, expresó.

La gota que derramó el vaso

El pasado martes 9 de junio los jugadores de Binacional realizaron una conferencia vía Zoom, donde manifestaron su postura sobre los problemas del club. Uno de los más enfáticos fue precisamente Reimond Manco, quien sostuvo sentirse ‘estafado’, pues “han enviado dos boletas de abril completamente diferentes. Pedimos explicaciones”.

“Queremos que intervenga la Federación. Yo no creo que empiece un campeonato diciendo que si llena el estadio te puede pagar. En la suspensión perfecta queremos que intervenga el Ministerio de Trabajo, la Sunafil. Hay muchas cosas que no están claras”, indicó Jeickson Reyes, defensor del club.

Por su parte, Dahwling Leudo lamentó lo que viene sucediendo en el club, ya que “vamos a ser el último equipo que quizás se reintegre a entrenar. Va a ser una desventaja para nosotros”.

