Al maestro con cariño. Desde su llegada a Brasil este año, Alexander Lecaros ha buscado ganar protagonismo en Botafogo, club que apostó por él para las próximas dos temporadas. Si bien con la llegada del coronavirus no ha podido mostrarse como esperaba, no pierde la fe de que se ganará su puesto, tal y como lo hizo al mando de Juan Reynoso.

“Llegué a Brasil con las ganas de hacer las cosas bien y de quedarme en el extranjero. En el tema futbolístico me costó un poco por el calor y la fuerza. Me están ayudando para crecer como jugador”, dijo en una entrevista a Dámelos siempre.

Esta oportunidad en tierras cariocas se debió a su gran desempeño en el 2019, al que llegó Lecaros gracias al empuje que le dio el profesor Juan Reynoso.

“Creo que mi mejor temporada fue la del año pasado. En 2016 también tuve una buena temporada. Juan me enseñó bastante. Habían cosas simples que no hacía y él me hizo ver que lo más simple es lo que falta. Él me ha enseñado la parte táctica o cómo perfilarse. Gracias a eso me desenvolví muy bien y llegué a Brasil”, admitió.

Alexander Lecaros llegó a Brasil a inicios del 2020, como parte del proyecto de formación de Botafogo. Debutó con el cuadro brasilero el 22 de enero en un amistoso frente a Vitoria ES, donde pudo demostrar su rapidez y habilidad por las bandas.

“Creo que con lo que vengo haciendo puedo aportar al equipo a pelear el título o llegar a un campeonato internacional. No basta con quedarme ahí porque debo seguir esforzándome para que los clubes me vean y salir a Europa”, finalizó el peruano.

