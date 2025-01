“Estoy feliz de venir a un equipo tan grande como Alianza Lima y en las próximas horas vamos a estar charlando con ustedes para conocernos”, dijo Brian Farioli el pasado jueves 2 de enero, tras arribar a la capital para pasar los exámenes médicos con Alianza Lima. Todo parecía marchar con normalidad y solo era cuestión de que pasara dicha revisión para que fuera anunciado como nueva incorporación del plantel de Néstor Gorosito. Sin embargo, nada salió como esperaban en La Victoria.

El volante de 26 años no pasó los exámenes médicos en tienda blanquiazul y rápidamente el área deportiva desistió de contratarlo, algo que empezó a generar muchas interrogantes. Si bien el propio Franco Navarro –director deportivo– confirmó que el futbolista argentino no estaba apto, este lo negó rotundamente y afirmó estar al 100 %, con la premisa de demandar a Alianza Lima ante la FIFA alegando daños y perjuicios por no concretar su fichaje.

Brian Farioli sufrió un desgarro de la unión miotendinosa del talón de Aquiles a comienzos de octubre del año pasado, algo que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi tres meses. La negativa de Alianza Lima hizo que desde Argentina surgieran voces para contar la otra versión de los hechos, en donde aseguran que el jugador ya había recibido el alta médica y solo estaba cumpliendo con la última etapa de su reacondicionamiento físico.

Brian Farioli iba a jugar de volante interior en el esquema de Néstor Gorosito. (Foto: Central Córdoba)

Así pues, José Luis Martin, vicepresidente de Colón de Santa Fe –último club de Farioli–, dialogó con TV Perú Deportes y explicó cómo fue que el mediocampista se marchó del cuadro santafesino tras ser dado de alta. “Brian Farioli fue dado de alta el 27 de diciembre del mes pasado, con una buena recuperación que ha hecho en el club. Es un futbolista muy profesional. La verdad que es una sorpresa lo que vivió en Perú”, aseguró.

Asimismo, Martin detalló que Farioli ya estaba entrenando con normalidad y no había mostrado señales de encontrarse incapacitado para realizar una pretemporada. “Ya estaba entrenando normalmente, hizo una buena recuperación. Es un buen profesional y fue dado de alta con controles médicos del club. El informe fue todo remitido hacia Perú de parte del cuerpo médico del club”, añadió.

El vicepresidente de Colón comentó que sí hubo un contacto entre el departamento médico del conjunto argentino y Alianza Lima. “Sabíamos del informe médico de Alianza Lima, que había tenido ese problema, pero nada más que eso. Después sé que hubo contacto entre el cuerpo médico nuestro y el de Alianza Lima pero no tengo más data de eso”, acotó.

Finalmente, José Luis Martin aseveró que Colón quería renovarle el contrato a Brian Farioli, pero la propuesta de Alianza Lima colmó sus expectativas y decidió asumir el reto de emigrar al fútbol peruano. “Por supuesto que queríamos renovar el contrato, pero cuando aparece la posibilidad de ir a un grande de Sudamérica como Alianza Lima, y además, que va a jugar Copa Libertadores, es comprensible la actitud del jugador”, puntualizó.

Vicepresidente de Colón contó los detalles de la recuperación de Brian Farioli. (Video: TV Perú Deportes)

La postura del médico de Colón

Otro que también se manifestó sobre este caso fue el médico de Colón, Iván Torterola, quien charló con el periodista José Varela y expuso el caso clínico de Brian Farioli. “Estoy al tanto de todo. Soy traumatólogo en Argentina, especialista en tobillo y pie. Farioli viene de una lesión (desgarro de la unión miotendinosa del Aquiles). Esto fue hace 12 semanas. Hizo el tratamiento correspondiente. El 26 de diciembre le hicimos resonancia, estuvo entrenando y volviendo al campo. Como todo jugador que hace 12 semanas no juega al fútbol y que viene de una lesión, está en un momento de retorno al juego”, contó.

Asimismo, Torterola reveló cuál fue el diálogo que sostuvo con Alejandro Ortega, médico de Alianza Lima, a quien le informó sobre el estado real de Brian Farioli. El galeno argentino apunta que la discrepancia por la condición del volante surge tras la resonancia magnética que se hizo en Lima, donde se muestra una imagen diferente a la que se observó en el área médica de la institución blanquiazul.

“Yo estuve hablando con el doctor Alejandro Ortega y comparamos las imágenes. A mí me llamó la atención porque las imágenes de resonancia magnética que nosotros tenemos acá del 26 de diciembre, vemos una cicatrización en 3A y escala que termina en 3B, y en las imágenes de ellos (Alianza Lima) se lo ve un punto anterior, como que estuviera en 2B. Ahí está la discrepancia”, comentó.

La polémica sobre este caso aún no termina y está claro que tendremos más novedades conforme pasen los días. En Alianza Lima están seguros que Brian Farioli no está en condiciones para ser tomado en cuenta como un refuerzo para la temporada 2025, más allá de haber sido un pedido expreso de Néstor Gorosito. Por el lado del futbolista, se sabe que su defensa legal está recabando la información necesaria para tener argumentos sólidos en caso decidan iniciar con la demanda.

Brian Farioli fue un pedido expreso de Néstor Gorosito. (Foto: Foto Baires Deportes)





