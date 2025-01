En octubre del 2020, Rodrigo Vilca sorprendió a propios y extraños al dar el inesperado salto al Newcastle United de la Premier League, club que lo compró luego de sus destacadas actuaciones en Deportivo Municipal. Con 21 años a cuestas, había mucha expectativa por saber si le alcanzaría el talento para llegar al primer equipo de las ‘Urracas’ y emular lo que en su momento hizo Nolberto Solano, quien la ‘rompió’ ahí durante nueve temporadas y se marchó siendo un ídolo muy querido.

Sin embargo, tras pasar de cesión en cesión y algunos pasajes en las categorías juveniles del conjunto inglés, Vilca quedó libre a mediados del 2024 y tuvo que hacer sus maletas para volver a nuestro país. Su contrato fue por cuatro años y en todo ese tiempo nunca estuvo cerca de llegar al plantel principal del Newcastle, evidenciando que le quedó grande el reto.

Ahora que se sumó a Atlético Grau y disputará la Liga 1 2025, Rodrigo observa todo desde otra perspectiva y le da una valoración a su paso por el balompié británico, una experiencia que le sumó para agregar otros recursos a su juego y mejorar como jugador. ¿Le alcanzará para destacar en el fútbol peruano? En su momento dejó muchas dudas durante su breve paso por Universitario de Deportes en el 2022.

Newcastle no renovó el contrato de Rodrigo Vilca y quedó libre a mediados del 2024. (Foto: Newcastle)

Así pues, en una reciente entrevista con el programa Futboleros, Vilca analizó su estadía en Europa, donde también pudo jugar en Serbia cuando fue prestado al Voždovac Belgrado. “En general me llevo todo, el cómo se trabaja ahí, la manera que te tratan. A nivel profesional he aprendido bastante y eso me ayuda claramente cuando regreso a mi país, porque uno trabaja y mejora para mantenerte de una forma que no se tenía direccionado. Ayuda bastante esa experiencia”, contó.

El mediocampista de 25 años cree que no le fue bien en Newcastle por las expectativas que se generaron en la interna del club tras su fichaje. Eso sí, según su mirada, dio lo que tenía que dar en su momento y no se arrepiente de lo que significó esa etapa de su carrera. Ahora que regresó al Perú solo le toca voltear la página y enfocarse en el reto que deberá afrontar con Atlético Grau.

“En general con el trabajo no puedo decir que no llené las expectativas porque el primer día que llegué a Newcastle United entrené con el primer equipo, no me costó mucho, pero no sé, creo que fueron otras expectativas, cómo se dio mi llegada también. Fueron muchas cosas que, tal vez, no se manejaron. Pero ya es parte que quedó en el pasado”, comentó.

Por último, Vilca recordó cuando fue prestado al Doncaster Rovers, club que por entonces militaba en la League One (Tercera División de Inglaterra) y donde marcó dos goles en 13 partidos oficiales. “En lo futbolístico no creo que me haya costado porque después de ahí, me fui a la League One que es una competencia en la que corres, corres y corres, y que incluso es más competitiva que estando en la reserva de Newcastle”, puntualizó.

Rodrigo Vilca jugó a préstamo en Universitario durante la temporada 2022. (Foto: Universitario)

¿Qué dijo Solano sobre el fichaje de Vilca?

En febrero del año pasado, en una charla con Infobae, Nolberto Solano se refirió al trato que hubo previo a la contratación de Rodrigo Vilca por parte del Newcastle, y cuestionó que esto se haya dado cuando el volante ni siquiera se había consolidado en el fútbol peruano. “Es lo mismo que manifiesto cuando los chicos salen muy rápido. Más a mí esto me ha sonado un tema de negocio. Lo hicieron y lo trajeron cuando es un chico que todavía no estaba consolidado en nuestro fútbol peruano. Tenía un año o año y medio (en la Liga 1)”, comentó.

“Era un chico con buena proyección, es más, estuvo en la órbita de Ricardo para la selección. Entonces todas estas precipitaciones, lastimosamente, lo han agarrado en una etapa muy dura. Llegó cuando el club todavía estaba inestable con los dueños anteriores y jugando la reserva. En los últimos años tuvo que volver a Perú, ha tenido que irse a jugar a Serbia, uno de esos países raros. Eso te indica que hay que respetar los procesos”, sentenció ‘Ñol’.

Nolberto Solano marcó 48 goles con Newcastle. (Foto: Getty Images)





