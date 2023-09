Bryan Reyna iba a ser una de las novedades en la Selección Peruana para este arranque de las Eliminatorias 2026, pues su gran nivel en los partidos amistoso le habían permitido ganarse un lugar en la pizarra de Juan Reynoso. Sin embargo, una fatiga muscular lo sacó de la convocatoria y se perderá los encuentros frente a Paraguay y Brasil –el jueves 7 y el martes 12 de septiembre, respectivamente–. De vuelta en Alianza Lima, el delantero de 25 años completó un nuevo día de recuperación y, a su salida del Club Esther Grande de Bentín, conversó sobre diversos temas con GOLPERU.

En primera instancia, Reyna se refirió a las ausencias que sufre la ‘Blanquirroja’ para esta primera fecha doble del proceso clasificatorio. Además de él, otros siete completan la lista de bajas: Gianluca Lapadula, Carlos Zambrano, Christian Cueva, Edison Flores, Jhilmar Lora, Pedro Aquino y Anderson Santamaría. “Hay gente de nivel para sustituir a los que están lesionados”, sostuvo el atacante ‘blanquiazul’. Asimismo, fue optimista con el resultado que se pueda cosechar en Ciudad del Este. “Siempre se puede, siempre va a ser difícil jugar afuera, pero nada es imposible”, agregó.

Por otro lado, sobre su presente en Alianza Lima, Bryan reafirmó su deseo de regresar al extranjero lo más pronto posible. Recordemos que hace unos meses, Samsunspor de Turquía y Gremio de Brasil presentaron propuestas formales para hacerse con sus servicios, las mismas que fueron rechazadas por los ‘Íntimos’, pues consideraron que su presencia en el equipo era necesaria para luchar por el tricampeonato. Un punto a tomar en cuenta es que su vínculo con los victorianos es hasta el 2025, por lo que el club que quiera ficharlo deberá negociar directamente con ellos.

“Es es un tema que no parte de mí. Lo que yo más quiero es irme de nuevo afuera, pero no dependía de mí, dependía del club. Hoy estoy acá, me debo a Alianza. Espero que llegue fin de año para poder irme. Yo trabajo para eso, para irme nuevamente afuera. Hay una clausula, pero cuando se abra el libro de pases va a ser más fácil de poder irme, ahora no pude porque ya se había cerrado. Mi contrato es hasta el 2025”, acotó.

Finalmente, Bryan Reyna dio detalles de cómo se lesionó y del proceso de recuperación que está cumpliendo para volver a su mejor estado físico. Si bien esta semana será vital, recordemos que no podrá ser tomado en cuenta por Mauricio Larriera ya que fue expulsado en la última victoria por 1-0 sobre Alianza Atlético. Esto quiere decir que el delantero recién podría regresar a los terrenos de juego el próximo domingo 17 de septiembre, cuando Alianza Lima reciba a Unión Comercio por la fecha 13 del Torneo Clausura.

“En estos días he estado trabajando con el departamento médico para poder estar bien. Lo que pasa es que yo venía mal de la rodilla desde hace dos meses y así he estado jugando, pero eso me ha perjudicado porque me cargó en la zona del gemelo y el posterior. Eso me ha venido haciendo mal. Quiero recuperar bien para jugar de una vez. Yo me estoy sintiendo bien, ya que esta semana no voy a jugar por expulsión, no sé cuánto me tomará, pero supongo que en la próxima semana estaré bien”, puntualizó.

Bryan Reyna será una de las ausencias de Perú en el inicio de las Eliminatorias. (Foto: Selección Peruana)





¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria por 1-0 sobre Alianza Atlético con gol de Hernán Barcos, Alianza Lima volverá a jugar este fin de semana cuando visite a la Academia Cantolao por la fecha 12 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está pactado para el sábado 9 de septiembre desde las 3:00 p.m., se disputará en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador y será transmitido en exclusiva por Liga 1 MAX.





