“Estoy disfrutando del fútbol, no pienso en el retiro”

¿Cómo te está yendo en UTC de Cajamarca?

Bien. El equipo mejoró a nivel de resultados, pudo conseguir puntos de visita y en los últimos partidos jugados en Cajamarca nos hicimos fuertes. Eso fue sumamente importante para el objetivo que queremos.

El entrenador está dejando ver toda su capacidad...

Sin duda. El entrenador Carlos Ramacciotti logró potenciar a algunos jugadores y eso vino acompañado de los buenos resultados.

¿Cuál es el primer objetivo que ahora tiene el equipo?

Continuar logrando buenos resultados, ya que todavía estamos luchando para salir de las posiciones cercanas a la zona de descenso; sin embargo, estamos optimistas por todo lo que venimos haciendo.

¿Todavía tienen la posibilidad de jugar un torneo internacional?

Claro, aunque lo primero que se está consiguiendo a través de los buenos resultados es alejarnos del descenso. Ahora, también podemos ilusionarnos. Porque estamos a tiempo de poder sumar más puntos que conlleve a que tengamos la posibilidad de pelear un torneo internacional; así que vamos a ser optimistas y a pensar que también podemos.

¿El fixture que tiene UTC lo miras accesible?

Tenemos partidos de local que si lo sacamos adelante, vamos a tener mucha chance, estamos pensando en eso.

En tus inicios jugaste de extremo, pero últimamente lo estás haciendo de volante por el medio del campo. ¿Te sientes cómodo en esa posición?

Hace muchos años vengo jugando como volante interno, ya se me hizo una función conocida, y considero que la manejo bien, porque ayudo generando fútbol. A la vez acompaño en el ataque, y cuando hay que hacerlo, me repliego para no descompensar al equipo.

¿Cuál es el secreto de tu vigencia en el fútbol profesional, Joel?

En los equipos donde he jugado, gracias a Dios, siempre tuve la oportunidad de jugar y de sobresalir. Hoy quiero continuar trabajando y haciendo lo que más me gusta; eso sí, siempre con la responsabilidad y las ganas de seguir creciendo en la carrera.

Con 34 años de edad y una buena trayectoria, ¿en qué etapa de tu carrera te encuentras?

Estoy en la etapa donde con la edad que tengo puedo aportar experiencia. Tengo muchos años en la carrera del fútbol y sé que está cerca de llegar a culmina. No obstante, pienso que aún me queda tiempo por delante. Estoy disfrutando cada entrenamiento, cada partido, y eso me ayuda mucho a seguir en esta carrera que actualmente está muy competitiva.

¿Has tenido propuestas de algún equipo de la capital para el otro año?

Ahora quiero terminar bien el año con UTC, después analizaré lo que pueda venir más adelante. Ahora estoy disfrutando del fútbol y ello, para mí, es muy importante.

“Quería continuar en Alianza, pero me presionaron”

Recuerdo bien el año 2010. Estabas en Alianza Lima, jugaste la Copa Libertadores y tuviste algunas posibilidades para emigrar a clubes en el extranjero. ¿Fue el momento más importante de tu carrera?

Sí. Para mí fue un año importante. Alianza Lima, a nivel nacional e internacional, hizo las cosas bien. Y su hinchada se acuerda de eso.

¿Sientes que dejaste huella?

Sí, gracias a Dios pude estar en ese momento importante. Para mí, para el país, para el equipo, fue un orgullo. Es algo que le voy a agradecer siempre al fútbol.

Cuando viniste a Matute luego de este gran episodio en tu carrera, ¿sentiste el cariño de la hinchada blanquiazul?

Sí, la verdad es que siempre estaré agradecido con la hinchada del club Alianza Lima porque siempre me ha demostrado respeto y eso lo valoro.

En ese momento se habló de que pudiste ir a Estudiantes de La Plata.

Sí, aunque nada concreto. Esa fue precisamente una de las razones por las cuales tuve una discusión con la dirigencia de Alianza Lima de aquel entonces. Ya son cosas que han quedado en el pasado, son situaciones que se dan y uno al final tiene que tomar una decisión.

Tuviste propuestas y no se concretaron…

No solo surgieron chances para mí, sino también para varios compañeros. Y en gran medida fue por lo que hicimos en la Copa Libertadores.

¿Por qué no se concretaron? ¿Qué pasó?

El tema fue por la dirigencia, porque cada propuesta que llegaba para los jugadores, no eran tan claras como las que se podían dar, eran situaciones medias complicadas.

¿Sentiste en ese momento que no te permitían avanzar en tu carrera?

La intención mía fue siempre hacer respetar el contrato y quedarme el tiempo que había firmado.

¿Hasta cuándo era tu contrato?

Mi contrato era 2010 y 2011. Yo solo jugué el año 2010.

Recuerdo que el club te pidió renovar contrato, pero no quisiste. ¿Por qué?

Porque era medio raro el tema de la renovación. Me presionaron para firmar una renovación y todavía teníamos tiempo hasta mediados del año 2011 para poder llegar a un acuerdo; sin embargo, me presionaron y decidieron no llevarme a la pretemporada complicando la renovación.

Si otro era el trato, de repente hubieras seguido en la institución

La intención mía fue siempre esa, la de continuar, pero si te presionan de esa manera, nadie está en condiciones de poder dialogar.

Ese caso finalmente terminó en la Cámara de Disputas…

Y al final me dieron la razón a mí y eso quedó ahí (terminó contrato con el club Alianza Lima y quedó como jugador libre para firmar en San Martín).

Después de tu salida, jugaste en San Martín. Recuerdo que en un partido tuviste un cruce con el preparador físico Alexis Cortés, quien era parte del cuerpo técnico de Gustavo Costas en el cuadro blanquiazul. ¿Lo volviste a ver después de aquel acontecimiento sucedido en Matute?

Lo acabo de ver en Tarma, porque él está de preparador físico del profesor Franco (Navarro). Y nos saludamos porque con él hace mucho tiempo pudimos sentarnos a conversar. Ambos nos tenemos respeto. Lo que ocurrió entre nosotros quedó en el pasado y de todo eso uno aprende.

¿Por qué no te consolidaste en México?

Me faltó tiempo. Porque llegué (a Querétaro) para jugar una temporada y no estuve en la pretemporada que hizo el equipo. Llegué con partidos encima, con dos a tres partidos de la liga. Adaptarme fue complicado. Si llegaba con un tiempo adecuado, hubiera sido algo mejor para mí.

“Tapia, Paolo y Gallese nos llevarán al Mundial”

El positivo que diste en el control antidoping el año 2012 tras un partido de la selección ante su similar de Bolivia perjudicó tu carrera…

Fue lamentable para mi carrera y perjudicial de cara a mi futuro profesional. Esto se produjo cuando Sergio Markarián me estaba convocando a la selección, a una edad (tenía 23 años) en la que uno puede explotar o puede sentirse en óptimas condiciones. Gracias al apoyo que tuve de mi familia, lo pude sobrellevar y quedó como un aprendizaje.

¿Por qué no tuviste regularidad en la selección de Ricardo Gareca?

Pude llegar a la Copa América y jugarla, eso para mí ya fue importante. De repente, estar en otro club y estar consolidado, o de pronto, jugar afuera, hubiera sido importante para mi carrera y más chances en la selección.

¿Qué recuerdos del grupo humano de la selección que jugó en Asunción y goleó a Paraguay para las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018?

Los mejores recuerdos. La selección se caracterizó por ser unida, era un grupo fuerte y eso fue fundamental para conseguir los objetivos.

Aunque no acudiste al Mundial de Rusia, nadie te quita que sumaste.

En donde a uno le toque, siempre daré lo mejor para el bien del colectivo.

¿Qué avizoras ante Paraguay en Ciudad del Este?

El equipo que ahora integra la selección está preparado para jugar en cualquier campo, demostraron tener buenos momentos de fútbol y eso será importante para el equipo y sus próximos objetivos.

¿Qué jugador de los nuevos te emociona?

Hay varios. Piero Quispe, Joao Grimaldo y Bryan Reyna están demostrando que podemos ilusionarnos en tener nuevos jugadores que van a apoyar a la selección.

¿Qué te agrada de Bryan Reyna?

En el uno contra uno demostró que fue superior a los rivales que se enfrentó.

¿Piero Quispe?

Desequilibrante. En los últimos partidos hizo goles y eso le otorga más confianza.

¿Joao Grimaldo?

Igual. Los tres tienen similitud. En sus equipos resaltaron y por esa razón es que fueron convocados.

De los jugadores experimentados, ¿quiénes serán el soporte que debe de tener toda gran selección?

La selección está haciendo un recambio; sin embargo, mantiene una base que hizo que clasifiquemos al mundial de Rusia 2018. Me refiero a Pedro Gallese, Renato Tapia y Paolo Guerrero; ellos pueden dirigir a la selección y llevarla a todo lo que el Perú quiere, que es lograr la clasificación al nuevo Mundial de fútbol.

Nombraste a jugadores que son denominados pilares...

Ellos tienen mucha experiencia en la selección, lo dieron todo y son muy importantes para lo que se viene en las Eliminatorias.

¿Cuál es tu opinión tienes sobre Juan Reynoso y qué posibilidad le miras a la selección bajo su dirección técnica?

Juan Reynoso es un técnico al que le ha ido bien en todos los equipos donde estuvo. Trabaja bien, estudia a los rivales y no descuida detalles antes de enfrentarlos. Eso, para la selección, es fundamental. Además, conoce a todos los jugadores. La verdad, yo espero que le vaya bien.

¿Estás ilusionado con poder volver a la selección?

Claro, tengo la ilusión de poder ser tomado en cuenta.

