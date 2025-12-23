Universitario de Deportes tiene su primer refuerzo para el 2026. A falta de confirmación oficial, el defensa argentino Caín Fara será nuevo futbolista merengue. Atlanta, su club de procedencia, anunció el fichaje del jugador de 31 años al cuadro de Ate, luego de convertirse en uno de los mejores zagueros de la Primera B Nacional de Argentina. Se espera que en tienda crema hagan el anuncio oficial en las próximas horas de la primera contratación en la era de Javier Rabanal, quien fue presentado como nuevo entrenador del tricampeón peruano. Eso sí, la ‘U’ y el Monumental no son una novedad para el defensa con pasado en el fútbol de Paraguay y Ecuador.

Caín Fara fue parte de la Noche Crema 2022. En la presentación del plantel de Universitario de Deportes a principios de aquel año, específicamente el 29 de enero, el argentino fue rival aquella noche con la camiseta de Aucas de Ecuador. Fue un partido accidentado, porque al final hubo un conato de bronca, y también con muchos goles: la ‘U’ comenzó ganando temprano con goles de Ángel Cayetano y Alexander Succar, pero los ecuatorianos lo dieron vuelta y ganaron 3-2.

Fara fue titular en aquel partido. Se trataba de un plantel de Aucas con algunos jugadores de experiencia como el haitiano Ricardo Adé, hoy figura de LDU de Quito, y el argentino Francisco Fydriszewski, quien sonó hace poco tiempo como posible refuerzo de Universitario. Dicho equipo era dirigido por el venezolano César Farías y a fin de aquel año iba a conseguir el título de la Liga Pro en Ecuador siendo campeón invicto.

Aquella noche, Universitario formó con Diego Romero; José Zevallos, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas; Ángel Cayetano, Gerson Barreto, Alfonso Barco; Jorge Tandazo, Luis Urriti y Alexander Succar. En la banca estuvieron Aldo Corzo y Jorge Murrugarra, quienes podrían reencontrarse con Fara el próximo año, además de Diego Romero, quien volvería a tienda crema.

Universitario perdió 3-2 ante Aucas, en la Noche Crema 2022, con Caín Fara en el equipo ecuatoriano. (Foto: GEC)

Como estaba dicho, aquel 2022 fue muy positivo para Caín Fara, quien se consolidó como titular indiscutible en Aucas y salió campeón en Ecuador, por encima de LDU, Barcelona y Emelec. En cambio, Universitario de Deportes hizo una mala campaña: fue noveno en el Apertura y cuarto en el Clausura; en el acumulado, quedó en quinto lugar y solo pudo clasificar a la Copa Sudamericana.

Cuatro años después, Fara volverá a jugar una Noche Crema, pero esta vez del lado del anfitrión. Con 31 años, tendrá su cuarto experiencia en el exterior, luego de pasar por Sol de América (Paraguay) y también Emelec de Ecuador, además del mencionado año en Aucas. De hecho, con el cuadro ‘eléctrico’, donde hasta hace poco jugaron Christian Cueva y Alfonso Barco, enfrentó a otro equipo peruano: Sporting Cristal, en los play-offs de la Copa Sudamericana 2023 (ganaron 1-0 en el global).

Fara, quien también puede jugar de lateral derecho, se suma a reforzar una zona con nombres como Williams Riveros, Matías di Benedetto, Anderson Santamaría, Aldo Corzo y hasta César Inga, quien también puede jugar de stopper y lateral. Su contratación tendría también un trasfondo, según las palabras de Javier Rabanal en su presentación como DT de Universitario: el español buscará ser flexible con el sistema y probar tanto línea de tres como de cuatro en defensa.

A lo largo de su carrera, Caín Fara ha sabido ser protagonista, pelear el título y ser campeón en distintos equipos: en 2018, logró el ascenso a Primera Nacional de Argentina con Estudiantes de Buenos Aires; fue campeón de dicho torneo en la temporada 2020/21 con Tigre, y el año siguiente alzó el título de la Liga Pro de Ecuador. Eso sí, en 2026 jugará por primera vez Copa Libertadores y espera ser de vital aporte con la camiseta de Universitario de Deportes.

Caín Fara puede jugar de zaguero central y también lateral diestro. (Foto: Emelec)

