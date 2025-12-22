El nombre de Felipe Chávez volvió a captar la atención en el fútbol peruano luego de conocerse los comentarios de Claudio Pizarro, una voz autorizada en el Bayern Múnich y en la élite europea. El mediocampista de 18 años, que ya integró la lista del primer equipo para un duelo de Bundesliga, atraviesa un proceso de crecimiento que no pasó desapercibido para el ‘Bombardero’. En un contexto marcado por su regreso tras una lesión, su presencia en la filial y su primera experiencia con la Selección, las palabras del exdelantero agregaron una mirada más amplia sobre lo que el club alemán proyecta para él y cómo podrían darse sus oportunidades en el corto plazo.

Pizarro, quien conoce de cerca el trabajo de las divisiones menores del Bayern, destacó que sigue desde hace tiempo el rendimiento del volante. Según contó, Chávez fue ganando espacio gracias a su constancia y, sobre todo, a la cantidad de goles que aportó en el segundo equipo, algo que llamó la atención del comando técnico y de la directiva. Este crecimiento fue determinante para que el club decidiera renovarle su contrato, un gesto que el excapitán de la Selección considera como una señal clara de confianza hacia su futuro.

El llamado de Vincent Kompany para el partido ante Heidenheim, por la Bundesliga, terminó reforzando esa percepción. Si bien Chávez no llegó a debutar, la impresión que dejó en los entrenamientos y en la preparación del duelo fue positiva. En Alemania se entiende que este tipo de convocatorias no son casualidad y suelen ser el primer paso para que un joven se mantenga en el radar del plantel principal.

En su análisis, Pizarro remarcó que el mediocampista tiene condiciones que encajan con lo que busca el Bayern en su proceso de renovación. “Es una esperanza para el club, ojalá siga creciendo y pueda estar fijo en el primer equipo”, expresó, apuntando a largo plazo. Para el excampeón en Europa, el talento del jugador peruano podría convertirlo en una pieza importante en los próximos proyectos del cuadro bávaro.

El interés alrededor de Chávez coincide con un momento en el que el fútbol peruano busca nuevos referentes. El volante, nacido en Alemania, pero con raíces peruanas sólidas, ya tuvo su primera aparición con la Selección Mayor en el amistoso ante Chile. Aquella presentación, aunque corta en minutos, confirmó su intención de integrarse al proceso y competir por un lugar en la convocatoria permanente.

Felipe Chávez junto a Luis Díaz en la pretemporada del Bayern. (Foto: Getty Images)

Pizarro también dio una mirada sobre lo que podría aportar a la Bicolor en los siguientes años. Para él, el mediocampista tiene características que pueden sumar en el recambio generacional. “Se va a ir adaptando poco a poco, no es fácil, pero puede ser importante para la Selección más adelante”, destacó, recordando que el jugador pasó la mayor parte de su formación en el extranjero.

Desde Alemania, Chávez también compartió su perspectiva sobre ese debut. Reconoció que fue un momento especial y que el ambiente en el estadio lo marcó desde el inicio. Sentirse acompañado por jugadores con experiencia internacional lo motivó a seguir mejorando, aunque lamentó el desenlace del partido, que se definió en los descuentos.

Una anécdota que llamó la atención fue el número que utilizó con la Selección: la recordada ‘14’. Chávez contó que no eligió ese dorsal, pero admitió que llevar el número asociado a Pizarro y Guerrero fue algo que tomó con orgullo y responsabilidad. Su padre, según dijo, era un gran admirador del ‘Bombardero’, lo que hizo más especial ese instante.

Todo indica que Felipe Chávez está entrando en una etapa decisiva de su carrera. Con la confianza del club y el respaldo de una figura como Pizarro, el mediocampista parece tener un camino abierto para seguir creciendo. Lo que ocurra en los próximos meses, especialmente en el inicio del 2026, podría definir si da el salto definitivo al primer equipo o si continúa perfeccionándose en la filial antes de su gran oportunidad.

Claudio Pizarro (FC Bayern Munich - Alemania, temporada 2001/02): 7.5 millones de euros. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR