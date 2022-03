Cantolao rescató un punto valioso del duelo contra Sporting Cristal, luego de estar cayendo por 2-0. Los encargados de colocar el empate fueron Jesús Castillo y Bryan Reyna, ambos con dos golazos que marcaron la última fecha del torneo. ¿Qué dijo este último al respecto?

“Ante Sporting Cristal fue un buen resultado para nosotros. Creo que ellos estuvieron un poco desconcentrados por el tema de la llegada de Yoshimar Yotún, y creo que le planteamos buen partido, de inicio a fin”, sostuvo el jugador de 23 años en diálogo con Radio Ovación.

A los 83′, Bryan recibió un pase en profundidad de Quijano por el sector derecho. Esto le ayudó a ganarle la posición a Jhilmar Lora y entró al área rival con gran habilidad, pese a la marca del lateral. Luego, Gianfranco Chávez intentó detenerlo, pero sin éxito. El atacante de Cantolao amagó al defensor y, en cuestión de segundos, volvió a llevárselo.

Esta jugada lo puso en la mira de los hinchas, quienes quedaron sorprendidos por el nivel que mostró el Reyna en dicho partido. No obstante, hay que recordar que él pasó por las filas del Mallorca de España, así como por elencos como CD Toledo, Las Rozas CF, entre otros del país europeo.

Sobre sus objetivos a corto plazo, Bryan dejó claro que “me gusta ir siempre para adelante, me gusta mucho encarar. Cada día trabajo para que los equipos grandes me vean, y no solo eso, sino ir a jugar al exterior nuevamente. Lo que quiero es llegar a mi máximo nivel para que me vean más y pode emigrar a un mejor equipo o al extranjero”.

Pero todo tiene una razón de ser. Si bien estuvo en las divisiones de menores en España, su objetivo es mantenerse con buen nivel para así ser llamado también a la Selección Peruana. “Yo trabajo para llegar a la selección, que es lo que quiero, por eso vine a jugar al Perú, para que me vean más, y uno de mis objetivos es llegar a la selección”, concluyó.





