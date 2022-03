La Selección Peruana tendrá su último reto de visita en lo que va de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 este jueves 24 de marzo, cuando enfrente a Uruguay en Montevideo. Una victoria permitiría que los dirigidos por Ricardo Gareca coloquen un pie en la próxima Copa del Mundo y es una oportunidad que no quieren desaprovechar.

En el país ‘charrúa’ ya palpitan lo que será el encuentro entre la Celeste y la Blanquirroja. Jorge Fossati, experimentado entrenador uruguayo, que dirigió a la selección de su país entre el 2004 y 2005, conversó con Radio Ovación y dio detalles de lo que espera para este importante choque.

El técnico reconoció que ambas selecciones tiene posibilidades de clasificar a Qatar 2022, pero si hay un favorito, es el equipo de Diego Alonso. “Sabemos que la localía transforma a Uruguay, pero Perú con Gareca es un equipo con personalidad y aparece en las difíciles”, afirmó.

Fossati confía en el trabajo de los delanteros celestes para los últimos choques por el torneo clasificatorio, a pesar de no estar en su mejor etapa: “El momento futbolístico de Luis Suárez no es el mejor. El momento de Cavani tampoco es el mejor. Pero tienes un Núñez que está haciendo goles en Benfica”.

“Uruguay tiene un potencial grande en la pelota parada a favor. En estos dos últimos partidos (con Diego Alonso como DT) he visto esto más trabajado a mi gusto”, agregó.

Sobre las nuevas apariciones en la Selección Peruana tras la salida de algunos referentes, Fossati explicó que el ingreso de Gianluca Lapadula le dio un nuevo aire al plantel. “La principal figura de Perú en los últimos cinco años es Paolo Guerrero. ¿Cuántos partidos que Gareca no lo tiene a la orden? Lapadula se ha convertido en un jugador importante”, explicó.

El técnico explicó qué error no debe cometer Perú si quiere conseguir un resultado positivo ante Uruguay. “En algunos momentos los he visto recular demasiado para defender y eso lo transforma en menos peligroso. Si quieres jugarle demasiado atrás a Uruguay... creo que no es el camino”, culminó.

Fossati pudo llegar a Universitario

Jorge Fossati aprovechó su conversación con Radio Ovación para esclarecer los rumores que lo colocaban como entrenador de Universitario de Deportes tras la salida de Gregorio Pérez. “Existió una llamada”, inició. “Que me llamara Universitario fue un honor y un orgullo porque sé la dimensión de club que es. Existieron acercamientos en otros momentos, pero esta vez fue más directo”, aseguró el estratega uruguayo.

El compromiso del uruguayo con Danubio no le permitió aceptar la oferta de los cremas. “Estábamos a días de empezar el torneo uruguayo. No estaba muy seguro de seguir (en Danubio) en diciembre, cuando me hablaron para renovar. De alguna manera me comprometí a seguir. Estaba abierta la posibilidad de irme, pero en ese momento de especial, a unos días del inicio, me pareció totalmente inadecuado”, sentenció.





