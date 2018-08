Cantolao vs. Real Garcilaso se enfrentan, este domingo, en el Callao en duelo válido por la fecha 12 del Torneo Apertura. (1:30 p.m./Gol Perú) El local cayó goleado entre semana, por lo que debe ganar para no comprometerse con el descenso. La visita, en cambio, no quiere desprenderse de los primeros de la tabla.

Cantolao no puede dejar que su último resultado, un 4-0 en contra frente a Cristal, lo debilite. El 'Delfín' acumuló cinco partidos sin ganar y, semana tras semana, se va complicando más con la parte baja de la tabla acumulada. Frente al 'Garci' se juegan un partido decisivo.

Real Garcilaso ganó su último encuentro de local y llegará al Callao con los ánimos a tope. A su favor tienen el historial de enfrentamientos entre ambos: han jugado cuatro veces y tres fueron triunfos para los cusqueños.

En caso sumaran, el equipo del uruguayo Tabaré Silva llegaría a los 19 puntos y lucharía las últimas fechas arriba. Para esto, deben conseguir su segunda victoria como visitante en lo que va del año. Del 'Garci' depende.

Cantolao vs. Real Garcilaso: probables alineaciones

Cantolao : F. Nicosia; L. Rivas, O. Contreras, H. Kambou, V. Salas, K. Paico, P. Albarracín, D. Ramírez, O. Takeuchi, L. Martín, F. González. DT: Guillermo Esteves



Garcilaso: D. Morales; A. Pérez, J. Lojas, G. Dulanto, I. Santillán, G. Mendoza, J. Arismendi, A. Lecaros, J. Landauri, A. Ramúa, J. Vidales. DT: Tabaré Silva