Cantolao y Sport Huancayo se enfrentan hoy en el estadio Migue Grau por la fecha 5 del Torneo Clausura. El encuentro se disputará a las 5.30 p.m. y será transmitido EN VIVO Y EN DIRECTO por Gol Perú.

Mientras que Cantolao (40 puntos del acumulado) está obligado a sumar tres puntos en casa ante Sport Huancayo (50 puntos) para alejarse de la zona de descenso, el 'Rojo Matador', con un triunfo en su visita al Callao, se pondría en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Ese es el atractivo que tendrá esta tarde el segundo partido de la quinta fecha del Torneo Clausura. Los dirigidos por Guillermo Esteves vienen de caer de visita ante Ayacucho (3-1) y buscarán reivindicarse.

Sport Huancayo no ha podido con el 'Delfín' de visita. En el Torneo de Verano perdió 3-0 y el año pasado empataron 1-1. Sin duda, será un partido atractivo.

Cantolao vs. Sport Huancayo: alineaciones probables



Cantolao: F. Nicosia; C. Cabello, J. Baluarte, V. Salas, F. Otárola; P. Albarracín, J. Castillo, G. Barreto, O. Takeuchi; F. González, D. Pizarro.

DT: Guillermo Esteves



Sport Huancayo: J. Pinto; S. Lojas, R. Salinas, R. Colombo, M. Corrales; R. Salcedo, A. Rojas, M. Velásquez, M. Lliuya; V. Peña, C. Neumann.

DT: Marcelo Grioni

