A inicios de julio, la Comisión de Licencias de la FPF decidió suspender la licencia a Deportivo Municipal, en la previa de su partido ante Carlos A. Mannucci, por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El encuentro no se disputó y quedó suspendido. Sin embargo, el pasado 11 de julio, el cuadro ‘Carlista’ presentó un reclamo en el que indicó que el duelo ante la ‘Franja’ debió realizarse tal como indica el Reglamento. Este jueves 20 de julio, a través de sus redes sociales, la ‘Tricolor’ anunció que las autoridades le dieron la razón y se les otorgó los 3 puntos del compromiso.

“¡Tres puntos para Trujillo! Familia Tricolor, les contamos que se nos oficializó como ganadores del partido ante Municipal por la pasada fecha 3. Resultado esperado y justo ante hechos ajenos a nosotros, con lo que seguimos en la parte alta de la tabla”, apuntó el club trujillano en su cuenta oficial de Twitter.

Mannucci informó que obtuvo los 3 puntos del partido ante Municipal. (Foto: Mannucci)

A pesar de que el cuadro ‘edil’ quería una reprogramación del encuentro, el Tribunal de Licencias ratificó la sanción a Municipal y se le informó al club que no se iba a reprogramar el duelo. Solo era cuestión de tiempo para que las autoridades se pronuncien al respecto. Y por fin lo hicieron este viernes.

Cabe destacar que Deportivo Municipal corría el riesgo de descender a Segunda División si perdía por walkover, pero el asesor legal del club, Julio García, explicó a Radio Ovación lo siguiente: “Para aclarar acá no se da el tema del W.O. porque esa figura se da cuando un equipo no se presenta a un partido programado. Acá si no hay licencia, no hay programación, por ende no hay W.O”.

En sus tres primeros partidos por el Torneo Clausura 2023, Mannucci obtuvo una victoria y dos derrotas. Con los tres puntos del partido ante Municipal, el cuadro trujillano sumó 6 unidades en cuatro fechas y está a cuatro puntos de los líderes Melgar, Universitario y Sporting Cristal.

¿Cuándo es el próximo partido de Mannucci?

Carlos A. Mannucci volverá a tener acción este domingo 23 de julio, cuando enfrente a Sport Boys por la quinta jornada del Torneo Clausura 2023. El encuentro está programado para jugarse en el estadio Mansiche (Trujillo), desde las 3:00 p.m. (horario en Perú). La ‘Misilera’ llega a este duelo tras vencer a Alianza Lima en el estadio Nacional.





