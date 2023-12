Carlos A. Mannucci sigue con los preparativos del primer equipo, para el arranque de la pretemporada 2024. De momento, se ha trazado que los entrenamientos arranquen a inicios del otro año, mientras llegan los refuerzos extranjeros. Eso sí, la prioridad siempre será tener un plantel ordenado, con una idea de juego clara, una consigna que el gerente deportivo del club, José Carlos Fernández, considera que será una realidad bajo el mando de Franco Navarro. ¿Qué otros planes se tiene para el próximo año? ¿Qué jugadores faltan por llegar y quiénes se quedarían para pelear por una clasificación internacional? ¿Qué objetivos se piensa cumplir con las divisiones menores, así como con su elenco femenino? Estas y otras preguntas las pudo responder el exatacante nacional en diálogo con Depor.

¿Cuál es el balance al que ha llegado al término de la temporada 2023?

El 2023 fue un año con una proyección importante, porque veníamos de un año 2022 de pelear el descenso. Se buscó replantear el club, de ir por cosas importantes de la mano del profesor Mario Viera. Tuvimos un buen arranque del campeonato con el Apertura, lamentablemente en el Clausura no pudimos sostenerlo y nos quedamos sin poder conseguir una clasificación a la Copa Sudamericana, que era el primer objetivo que teníamos como club. Si me preguntas por un balance, debo decir que es bueno. Se ordenó mucho la casa, sobre todo con buenos profesionales, buenos futbolistas. La idea es conseguir el perfil que queremos para la institución e ir generando esa identidad que habíamos encontrado años anteriores de la mano de Pablo Peirano, pero que la habíamos perdido para el año 2022. Este 2023 volvimos a lo que nos identifica, a ser un equipo aguerrido, que compite en todas las canchas y, sobre todo, con perfiles de futbolistas que vayan acorde a eso. No se pudo lograr el objetivo, que era estar en la Sudamericana, pero nos quedamos contentos, porque pudimos volver a las raíces.

¿Qué planes hay a corto y mediano plazo con Franco Navarro?

Franco Navarro personifica muy bien los valores que tenemos como club y la identidad que queremos tener, en cuanto al juego, sobre todo, con los perfiles de futbolistas que a él le gusta tener, muy acorde a lo que buscamos como institución. Ha sido una elección consensuada, entre la directiva y creo que ha sido una buena decisión, así que estamos contentos con lo que venimos desarrollando este mes, de la mano de Franco, para armar plantel para el año 2024.

Siempre lo digo, pese a que nadie lo dice en voz alta. Todos los clubes, como primer objetivo que tenemos es salvar el descenso. Todos empezamos de cero y nadie sabe lo que puede pasar, nadie lo dice, pero es eso. Lo segundo es pelear de mitad de tabla para arriba, lo que nos va a permitir estar en una copa internacional. Más allá de eso, nosotros no queremos que la clasificación a un torneo sea por casualidad de un año, sino que sea una constante y para eso tenemos que ir fortaleciendo las raíces y los valores que queremos, como pilares culturales en la institución. Con eso, ir a torneo internacionales va a ser una consecuencia y algo habitual en el club. Yo creo que Franco Navarro nos va a ayudar a que esos pilares, que ya los hemos compartido con él y lo que los tienen interiorizado las demás personas de la institución, se fortalezcan año a año.

Franco Navarro fue presentado como el nuevo director técnico del primer equipo de Carlos A. Mannucci. (Foto: Efren Zegarra - Prensa Mannucci)

¿Qué ha pedido Navarro para la próxima temporada?

Lo primero fue que vengan buenos profesionales y buenas personas. Creo que si contamos con este tipo de miembros es más fácil construir. La elección de los futbolistas ha pasado por muchos filtros y creo que estamos armando un plantel muy bueno, en cuanto a lo humano, pero -evidentemente- ello tiene que ir de la mano con lo deportivo. Usando todas las herramientas tecnológicas, que hoy se tienen a la mano, podemos reducir el margen de error a lo mínimo. Es cierto, hay factores que no se pueden controlar, como el factor emocional. Por ejemplo, un tema familiar y el rendimiento del jugador decae ese año; es un hecho que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar son las condiciones de trabajo que le damos.

¿Qué jugadores, que llegaron esta temporada, continuarán en el plantel?

Se ha intentado hacer algo, que anteriormente no se había hecho en el club, mantener una base. Normalmente, en Mannucci año a año se cambiaba el 80% del plantel y nos quedábamos cinco o cuatro jugadores, por lo que era empezar de cero todos los años. Este año se ha mantenido una base de 12 o 14 futbolistas de esta temporada, con lo que será más fácil el trabajo, porque son ellos los que transmiten los valores del club, son los líderes del vestuario, son los que enseñan el camino a los que recién vienen y los que transmiten la identidad de la institución. Ese ha sido un punto a favor. En cuanto a nombres, se quedan Emanuel Heredia, Matías Cortado, Matías Llontop, Alexis Cosío, Matías Succar, Gustavo Viera, Bryan Urrutia, entre otros.

¿Cuáles son los puestos claves a cubrir?

Tenemos el plantel -me atrevería a decir- a un 85% o 90% cerrado. No hemos podido anunciar todavía a los extranjeros, porque muchos de ellos todavía están compitiendo, por lo que toca esperar a que terminen su vínculo con sus clubes, pero si la pregunta es hoy qué nos está faltando, diría que un enganche, el cual está cerrado a un 75%, y un volante. Así que falta poco para que cerremos el plantel. Hemos preferido calidad, antes que cantidad, además hay otro limitante, que son los cupos, por lo que la elección ha sido muy exacta. También estamos dando la posibilidad a que haya espacio para las inferiores; precisamente, estamos trabajando este mes con un grupo de 22 chicos, fortaleciendo físicamente, para que puedan llegar al término de diciembre a ser evaluados y los mejores puedan participar de la pretemporada con el primer equipo.

¿Cómo se dio el contacto con Percy Liza? ¿Qué se espera de él?

Tuvimos la intención de traer a Percy a mitad de año. Es un chico con mucho potencial, que lamentablemente este año no ha tenido tantos minutos de juego, pero al ser joven consideramos que podemos repotenciarlo. Justamente, Franco Navarro tiene algo particular, que es a los delanteros los repotencia y saca lo mejor, así que creemos que, de la mano de Franco, Percy puede llegar a retomar lo que es, un chico en crecimiento y ya depende de él. Estamos confiando mucho en él y vamos a darle todas las armas para que pueda desarrollarse y vuelva a ser el Percy Liza que imagino que quiere volver a ser.

Mannucci sigue trabajando en ampliar sus visorías en menores. (Video: Prensa Mannucci)

¿Cuál es el proyecto que se tiene con las divisiones mejores?

Es un proyecto muy ambicioso. Nosotros estamos fortaleciendo la Unidad Técnica de Menores con profesionales capacitados. Hemos sumado al profesor Pablo Bossi, en la parte de desarrollo deportivo, y también hemos sumado a un preparador físico argentino, Emilio Armoa, con experiencia en selecciones menores en Panamá. Creemos que, para fortalecer el área de menores, tenemos que fortalecer la parte física, ya que hay un déficit importante en ello.

Justo comentaba del grupo de 22 muchachos que se vienen preparando para ser seleccionados para trabajar con el primer equipo en la pretemporada, y lo que ellos vienen reforzando mucho es la parte física y técnico-táctico, de la mano de nuestro profesor Salomón Paredes, que es el DT de la Reserva. También hemos hecho una inversión importante en tecnología e implementación, para que estos chicos puedan llegar, al término de la evaluación en diciembre, a ser considerados para unirse a la pretemporada del primer equipo. Ya Franco decidirá quiénes se quedarán en el equipo y los que no, continuaremos trabajando a lo largo del año para lleguen a las métricas que queremos y sean considerados para el primer equipo.

¿Qué proyectos tiene la institución para fortalecer la marca en un largo plazo, siendo un club referente de Trujillo?

Nosotros queremos consolidar la marca, a nivel regional en La Libertad, pero también queremos expandirnos a todo el norte. Hay un proyecto interesante de la casa hogar, que ojalá podamos hacerlo realidad este año, para traer chicos de toda la zona norte, haciendo scouting a distintas zonas y poder traer lo mejor, para que a mediano plazo Mannucci pueda ser un club autosostenible. Creemos, hoy por hoy, que la venta de futbolistas es lo que sostiene a los equipos, por eso queremos potenciar nuestras divisiones menores, para que en un mediano plazo haya muchos chicos en Primera División y así poder exportarlos.

Queremos fortalecer el área de marketing también, que la marca se vea más expuesta. Creemos que hay una deuda de parte de los empresarios liberteños, que tienen que apostar por la marca Mannucci, que es una marca limpia, que no anda en escándalos, que trata de que los futbolistas que integran la institución sean jugadores íntegros, a fin de que las marcas que apuesten por nosotros no se van a ver manchadas. Este club se fundó con una consigna de ayuda social y creemos que desde nuestro momento podemos ayudar a que más jóvenes puedan alejarse de las calles, puedan dedicarse al deporte y así formarlos como personas. Sabemos que no todos los chicos que llegan se vuelven futbolistas profesionales, pero la formación en valores es importante y también, por qué no, dar una posibilidad de estudio. Estamos tratando de cerrar convenios con instituciones educativas, para que los chicos puedan aplicar a becas y así alejarlos de las calles.

Para esta temporada, además de contar con Matías Succar en el ataque, también contarán con Alexander Succar, quien llegará a modo de préstamo este 2024 a Mannucci. (Foto: Twitter)

¿Se llevará a cabo la tarde tricolor?

Estamos en eso. Nosotros vamos a empezar la pretemporada el 3 de enero y, hasta el día de hoy, tenemos que el campeonato empezaría el fin de semana del 26 de enero. Entonces, los tiempos nos quedarían muy cortos para una presentación. No lo hemos descartado, pero estamos buscando primero rival, que se acomodo a la fecha que tenemos libre. Ojalá, es la idea y nuestra ilusión. Estamos viendo los tiempos.

Con la venida del Fenómeno del Niño, ¿qué planes de contingencia se ha previsto, tanto para los puntos de entrenamiento como para el estadio Mansiche?

No hemos llegado a planificar eso. Esperamos que no se llegue a requerir, porque sería un golpe duro para la institución, al tener que buscar un nuevo campo deportivo donde jugar fuera de Trujillo, porque ya vimos que el Mansiche sufre mucho pasa este fenómeno. Nuestras canchas están cubiertas, no sufren mucho con las lluvias, pero el recinto deportivo sí. De todos modos, estamos en conversaciones con la Universidad César Vallejo, para establecer puentes de trabajo y de conversación, porque al final la idea es que el estadio Mansiche esté en las mejores condiciones, para que ambos salgamos beneficiados con una buena cancha y buenas estructuras.

¿Cuál es la meta para el próximo año con la delegación femenina? Dos temporadas consecutivas han llegado hasta las últimas instancias.

Es un hecho de que Luis ‘Pompo’ Cordero siga como cabeza del fútbol femenino. Sabemos que hay algunas chicas tienen algunas propuestas, por la buena campaña que hicieron, pero nuestra idea también es traer chicas jóvenes y hay talento. Lo mejor es que quieren pertenecer a Mannucci, porque han visto lo bien que les ha ido estas últimas temporadas. Seguramente, a partir de enero, junto al DT estaremos haciendo visorías y pruebas, para poder fortalecer la unidad del futbol femenino, así como renovarla. El tiempo pasa y algunas chicas van creciendo o viendo más opciones y por eso debemos tener nuestras canteras. Debemos atender a todas las unidades de fútbol de la institución y el femenino no puede ser ajeno.

¿Un mensaje para los hinchas?

Solo pedirles a los hinchas que nos sigan acompañando, porque en todos los planes que he comentado ellos son una parte importante y tienen que ser partícipes. Nuestros fanáticos son un soporte y finalmente también lo hacemos para ellos, porque son los que disfrutan, los que sufren. Todos los plantes e ideas que tenemos en el club se arman con la idea de que ellos se sientan contentos de ser hinchas de nuestro club. Así que necesitamos que nos apoyen, más allá de un resultado favorable o no, que siempre estén presentes.





