Carlos A. Mannucci recibirá este miércoles a Cusco FC EN VIVO y EN DIRECTO, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El cuadro ‘carlista’ necesita de un triunfo para escalar en la tabla de posiciones y dejar atrás la derrota que tuvo ante UTC, la jornada anterior. No obstante, no es el único que requiere de tres puntos, ya que los cusqueños están a solo dos puntos de los trujillanos en el torneo y no ganan desde hace dos fechas.

Carlos A. Mannucci y Cusco FC medirán fuerzas este 16 de agosto desde las 5;30 p.m. en el estadio Mansiche. La transmisión estará a cargo de la señal de Liga 1 MAX y también podrá verte por internet, a través de las plataformas de streaming de Directv GO y Claro TV. Las incidencias y la crónica del partido la encontrarás en Depor.

Mannucci vs. Cusco FC: así llegan los equipos

Carlos A. Mannucci llega a este compromiso, luego de una derrota frente a Universidad Técnica de Cajamarca. Pese a los esfuerzos del elenco trujillano, el cuadro local se quedó con los tres puntos, gracias al doblete de Gaspar Gentile. Lamentablemente, con este resultado, se complican sus chances de seguir avanzando en la tabla del Clausura y del Acumulado.

“Ganar como visitante nos hubiera ayudado mucho en la última recta, es como acelerar en los últimos metros. No podemos dejar pasar la posibilidad que tenemos como locales. Si bien es cierto, no tenemos, el calor o la altura como aliados, nuestra localía está en nuestro ADN. No debemos aprovechar la oportunidad con un rival directo como Cusco FC”, sostuvo Mario Viera, técnico de los ‘carlistas’, en su última rueda de prensa.

En el caso de Cusco FC, el cuadro imperial también requiere de ganar. Tras su empate ante Alianza Lima, el último fin de semana, y la derrota frente a Unión Comercio en la fecha 7, el equipo de encuentra en el puesto 13 de la tabla de posiciones. Esto los obliga a sumar sí o sí de a tres este miércoles, ya que están a pocos puntos de la zona de descenso.

“Hay que cerrar la página (del compromiso contra los íntimos), ya pasó este partido y queda pensar en Mannucci. Es un rival directo por la pelea por la copa; queda corregir errores”, explicó el guardameta del elenco cusqueño, Daniel Ferreyra, luego del cotejo disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR