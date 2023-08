Esta será una semana cargada de fútbol. Para esta oportunidad, la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson comenzará a jugarse desde este martes 15 de agosto, con tres duelos: Unión Comercio vs. Cienciano, Cantolao vs. Alianza Atlético y Melgar vs. UTC; mientras que Alianza Lima y Universitario de Deportes disputarán sus respectivos cotejos al día siguiente. Conoce todos los detalles de esta nueva fecha del fútbol peruano aquí.

A pocas semanas de que arranquen las Eliminatorias al Mundial 2026, es preciso correr algunas jornadas, a fin de que el calendario de encuentros culmine en el plazo previsto por la organización de la Liga 1 Betsson. Con esto presente, se jugará la fecha 9 en días de semana regular, mientras que la jornada 10 será este fin de semana.

Para este martes 15 de agosto se ha programado tres partidos, siendo el primero de ellos el choque de Unión Comercio contra Cienciano a la 1:00 p.m. Horas más tarde se enfrentarán Cantolao vs. Alianza Atlético desde las 3:15 p.m. y desde las 6:00 p.m. se llevará a cabo el duelo de Melgar ante UTC.

Para el miércoles 16 de agosto la agenda está aún más recargada. El día iniciará con el choque de ADT vs. Universitario (líder de la tabla de posiciones) a las 3:15 p.m., seguido del cotejo de Carlos A. Mannucci frente a Cusco FC. Desde las 6:00 p.m. chocarán Deportivo Garcilaso ante Sport Boys y para las 8:30 p.m. Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo en Matute.

El jueves 17 de agosto habrá solo dos compromisos. Atlético Grau recibirá la visita de Sporting Cristal desde la 1:00 p.m., mientras que Binacional vuelve a Juliaca para así enfrentarse a la Universidad César Vallejo a las 3:15 p.m. El equipo que descansará en esta jornada será Deportivo Municipal.

Fixture de la fecha 9 del Clausura

Martes 15 de agosto

Unión Comercio vs. Cienciano - 1:00 p.m.

Cantolao vs. Alianza Atlético - 3:15 p.m.

Melgar vs. UTC - 6:00 p.m.

Miércoles 16 de agosto

ADT vs. Universitario - 3:15 p.m.

Carlos A. Mannucci vs. Cusco FC - 5:30 p.m.

D. Garcilaso vs. Sport Boys - 6:00 p.m.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo - 8:30 p.m.

Jueves 17 de agosto

Atlético Grau vs. Sporting Cristal - 1:00 p.m.

Binacional vs. César Vallejo - 3:15 p.m.





