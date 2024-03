Carlos A. Mannucci vs. Los Chankas se enfrentan este sábado EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de GOLPERU en encuentro correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, desde las instalaciones del estadio Mansiche de Trujillo. Si bien los carlistas son los llamados a quedarse con los tres puntos, saben que el oponente de turno ha sido una de las sorpresas en el arranque del campeonato, por lo que tomarán sus precauciones para evitar sorpresas.

Los carlistas no han ganado en lo que va del año, por lo que urgen de sumar los tres puntos en el recinto trujillano, ya que no quieren verse complicados con el tema del descenso a final de temporada, siendo clave cada unidad que sumen en la primera parte de este 2024.

Carlos A. Mannucci vs. Los Chankas está programado para este sábado a las 4 de la tarde (hora peruana) y será transmitido por la señal de GOLPERU, canal que se emite por la señal de Movistar TV. Para ver los partidos, tendrás que ingresar a los canales 14 y 614 de tu televisor.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Cabe resaltar que la última vez que Carlos A. Mannucci vs. Los Chankas se enfrentaron (por el torneo de Segunda División del fútbol peruano), el encuentro brindó muchas emociones, dejando el resultado 1-0 en favor de los trujillanos, quienes llegaron a la anotaciones por intermedio de un autogol del oponente de turno.

Ojo a un detalle, el combinado carlista lega a este encuentro con dos puntos en lo que va del campeonato local, luego de cosechar dos empates y cinco derrotas en el certamen, lo que ocasionó que estén en el último puesto de la tabla de posiciones y lejos de los primeros lugares.

El cuadro de Andahuaylas, por su parte, se ubica en la octava posición del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto con nueve puntos, producto de tres victorias y tres caídas en lo que va de disputado del campeonato de Primera División de Perú.

¿En qué canal ver Carlos A. Mannucci vs. Los Chankas?

El partido entre Carlos A. Mannucci vs. Los Chankas se jugará en el estadio Mansiche y será transmitido para todo el Perú a través de la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 del servicio de Movistar, además de su servicio de streaming vía Movistar TV App. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿A qué hora juegan Carlos A. Mannucci vs. Los Chankas?

México: 15:00 horas

15:00 horas Colombia, Ecuador, Perú: 16:00 horas

16:00 horas Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 17:00 horas

17:00 horas Argentina, Brasil, Uruguay: 18:00 horas

Carlos A. Mannucci vs. Los Chankas: ¿dónde se juega el partido?

Carlos A. Mannucci vs. Los Chankas: ¿cuál es el pronóstico del partido?

Si bien no hay un claro favorito para este partido, Los Chankas tiene una ligera ventaja sobre Carlos A. Mannucci en la previa del compromiso, a pesar de no ser locales en esta jornada. Sin embargo, saben que el cuadro tricolor intentará hacer respetar la casa y, de la mano de su gente, conseguir la primera alegría de la temporada.





